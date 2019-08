Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","shortLead":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","id":"20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726257-6fdb-486f-913e-931e2159f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:00","title":"Idei mélypontjára ért a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","id":"20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564c6ef8-b2ab-475a-98d4-eba9aba78440","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:34","title":"Machetével támadt egy nyíregyházi férfi egy másikra, mert bántotta a gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt terjesztett elő a Fővárosi Ítélőtáblához Portik Tamás terhére, aki a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megbízást adott a már jogerősen elítélt Jozef Rohácnak Fenyő János kivégzésére.","shortLead":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt...","id":"20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678a239-b22f-4976-9fba-0b5cc3f3e1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:48","title":"Perújítást kér a Fenyő-gyilkosság ügyében a fellebbviteli főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8c1e96-1f4d-4a51-8fdf-a0289043e3f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:09","title":"Itt Az ifjú pápa folytatásának előzetese – Jude Law egy szál fecskében sétál ezúttal a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5 nm-es technológiával készülő áramkörök kerülhetnek a csúcstelefonokba.","shortLead":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5...","id":"20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdb4906-bcb4-48ea-915c-dbc799521fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:03","title":"Táncpartnert válthat a Qualcomm, ezúttal a Samsungtól fordulhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758ee351-4960-4332-b98b-0b17ba51924c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Kenny és Amy csak azért utaztak Budapestre, hogy itt kössék össze az életüket. ","shortLead":"Az amerikai Kenny és Amy csak azért utaztak Budapestre, hogy itt kössék össze az életüket. ","id":"20190828_Ott_vette_el_menyasszonyat_ahol_Wallenberg_megmentette_edesapja_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758ee351-4960-4332-b98b-0b17ba51924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05153c5-f01b-419a-958e-7362b82fdf5e","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Ott_vette_el_menyasszonyat_ahol_Wallenberg_megmentette_edesapja_eletet","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:44","title":"Ott vette el menyasszonyát, ahol Wallenberg megmentette édesapja életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]