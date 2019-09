Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív kampánnyal indított és nyilvánvalóan azt is folytat az önkormányzati választásokig Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt – mondta Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, amelyben elmondta, hogy a következő ciklusban folytatnák a megkezdett programokat.","shortLead":"Negatív kampánnyal indított és nyilvánvalóan azt is folytat az önkormányzati választásokig Karácsony Gergely ellenzéki...","id":"20190902_Tarlos_Karacsony_nem_ismeri_a_fovarost_nem_budapesti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125d80a0-2652-4df6-9e57-a0148d1e96a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Karacsony_nem_ismeri_a_fovarost_nem_budapesti","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:55","title":"Tarlós: Karácsony nem ismeri a fővárost, nem budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","shortLead":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","id":"20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c3330-0f57-4ab8-a386-759dfcb19a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:54","title":"Nem járt az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","shortLead":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","id":"20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9b3b92-f548-410f-97e0-df3ce4697d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:37","title":"GKI: Kifulladóban a magyar gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","shortLead":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","id":"20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b0b66-9204-4026-aef6-31ab1d00eb79","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:45","title":"Sarolta hercegnő iskolába megy, de hogy fogják hívni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]