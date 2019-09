Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f5b89e-370c-4eb0-afd5-76218ceeed17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen lesütött szemek okozták a dealer vesztét.","shortLead":"Hirtelen lesütött szemek okozták a dealer vesztét.","id":"20190906_Ketmillio_forintnyi_fuvet_talaltak_Ujpesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5b89e-370c-4eb0-afd5-76218ceeed17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec0b2c4-0645-4c8a-b4ff-a2e313211f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Ketmillio_forintnyi_fuvet_talaltak_Ujpesten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:57","title":"Kétmillió forintnyi füvet találtak Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","shortLead":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","id":"20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323716b0-878b-4c4d-9020-75060153f363","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:11","title":"A kormány hozzányúlt a Schmidt Mária által szervezett emlékév pénzeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó végén.","shortLead":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó...","id":"20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb11e5e6-1af5-4059-9991-192c6c8aadcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:37","title":"A budaörsi polgármestert is megpróbálták lejáratni hamis közvélemény-kutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","id":"20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb637eaf-7e28-45cc-9b1a-ac20522022bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:51","title":"Környezetvédelmi cinkostársát jelölte főügyésznek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaeb8c4f-867d-4e89-b6e5-148b34b4f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy éve Philadelphiában élő színésznő a jövőben állatrehabilitációval szeretne foglalkozni, bár néhány szerep kint is megtalálja.","shortLead":"A négy éve Philadelphiában élő színésznő a jövőben állatrehabilitációval szeretne foglalkozni, bár néhány szerep kint...","id":"20190905_Amerikai_allatkorhazban_dolgozik_Oroszlan_Szonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaeb8c4f-867d-4e89-b6e5-148b34b4f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cefae2-d9b3-458f-be66-354a89fe275c","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Amerikai_allatkorhazban_dolgozik_Oroszlan_Szonja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:54","title":"Amerikai állatkórházban dolgozik Oroszlán Szonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada73273-3458-4e29-a071-9a7aeb8eab8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeütközött egy másik kocsival, majd mindkét jármű az árokba került és kigyulladt. ","shortLead":"Összeütközött egy másik kocsival, majd mindkét jármű az árokba került és kigyulladt. ","id":"20190906_Harom_halott_az_M5oson_forgalommal_szemben_hajtott_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ada73273-3458-4e29-a071-9a7aeb8eab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b76789e-7781-4ebc-a2bc-f52593922247","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Harom_halott_az_M5oson_forgalommal_szemben_hajtott_egy_autos","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:06","title":"Három halott az M5-ösön: forgalommal szemben hajtott egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta bizonyítani. ","shortLead":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta...","id":"20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d14f76-f17a-40a9-beb1-fcf927ab2867","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:01","title":"Filctollal összefirkált térképen próbálta bizonyítani az igazát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet rendelnek a német gyáraktól.","shortLead":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet...","id":"20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41c5434-b129-4d07-a23d-4b3a18d298e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:30","title":"Egyre nagyobb a baj a német gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]