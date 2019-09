Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban a hitoktatást kományintézkedéssel bevezetni” – mondta harminc évvel ezelőtt.","shortLead":"„Az abortuszvitát kormányzati útra terelni meggyőződésünk szerint ugyanolyan hiba lenne, mint az állami iskolákban...","id":"20190907_A_fiatal_Kover_Laszlonak_meg_egeszen_mas_velemenye_volt_az_abortuszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af835ba5-9d8c-4385-b088-52d83bf8eab9","keywords":null,"link":"/elet/20190907_A_fiatal_Kover_Laszlonak_meg_egeszen_mas_velemenye_volt_az_abortuszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:30","title":"A fiatal Kövér Lászlónak még egészen más véleménye volt az abortuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","shortLead":"Győzött a dél-koreai válogatott, a bronzérmet a britek harcolták ki.","id":"20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ff68e6-0727-4873-a84c-7cfc59d92083","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Ezustermes_a_magyar_ferfi_csapat_az_ottusavbn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:31","title":"Ezüstérmes a magyar férfi csapat az öttusa-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Érdekesnek ígérkezik a német kancellár kínai útja, ahol számos kérdés is szóba kerülhet majd. 