A német vállat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos autójuk legyen. Ehhez egy hatalmas akkumulátorgyár építésébe is kezdenek.

A bejelentések apropója éppen az volt, hogy a német konszern megállapodást írt alá a svéd Northvolt akkumulátorgyártóval arról, hogy közös vállalatot hoznak létre a németországi Salzgitterben. A gyár kapacitása a 2023-as indulást követően 16 GWh-ra lesz.

A németek ugyancsak bejelentették azt is, hogy 70 elektromos modellt fognak bemutatni a következő évtized során, amely reményeik szerint 22 millió darab eladott elektromos autót jelent majd a konszern számára. Ennek megfelelően az elkövetkező négy évben 30 milliárd dolláros befektetéseket eszközölnek a fejlesztéseik támogatására.

Amennyiben ez a vállalati stratégia sikerrel jár, a Volkswagen képes lehet megelőzni a Teslát kibocsátásban, valamint az amerikai milliárdos, Warren Buffet által is pénzelt BYD kínai autógyártót – írta a CNN Business.

A jelenlegi felállás szerint a lítium-ion akkumulátorok gyártásának helyszíne az egyik kulcskérdés. Ez az alkatrész teszi ki jelenleg egy elektromos autó árának harmadát – írja a CNN a Wood Mackenzie tanácsadó cégre hivatkozva. Kína a gyártói kapacitások 70 százalékát uralja, míg az USA 12 százalékot, Európa messze lemaradva, jelenleg alig 3 százalékot ad hozzá a termeléshez.

A most létrejövő német-svéd vegyesvállalat 900 millió euró értékű és részben azt is jelenti, hogy a Volkswagen tulajdonrészt is vásárolt a svéd vállalatban.

A Volkswagen a hamarosan kezdődő Frakfurti Autószalon előtt bejelentette azt is, hogy az első elektromos modelljének, az ID.3-nak az értékesítése novemberben kezdődik és az első példányokat már jövőre átvehetik a tulajdonosok. A modell hivatalos bemutatójára is most kerül majd sor.

Közölték azt is, hogy érkezik a Beetle-ből is egy elektromos változat, amelyet a márka eClassic sorozatába illesztenek majd, egy partnercég közreműködésével. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elmúlt héten debütált az első elektromos Porsche, a Taycan is, amelynek gyártása a mai napon, szeptember 9-én indult el.

