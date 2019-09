Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","shortLead":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","id":"20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc7c9ba-de09-47df-982e-69157b2fa767","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:46","title":"Sietnie kell annak, aki banki kedvezményt is szeretne a babaváró hitel mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy momentumos képviselőjelölt először felfestett egy szabálytalant, amit sürgősen át kellett mázolni szabályosra.","shortLead":"Egy momentumos képviselőjelölt először felfestett egy szabálytalant, amit sürgősen át kellett mázolni szabályosra.","id":"20190914_Zebrafestesre_kenyszeritettek_Budakeszit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e3672d-adc5-413c-ac1b-70d983b0ca38","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Zebrafestesre_kenyszeritettek_Budakeszit","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:26","title":"Zebrafestésre kényszerítették Budakeszit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És nem is olyan rossz az a valami.","shortLead":"És nem is olyan rossz az a valami.","id":"20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ac3e0-cd0a-4ddb-8aff-5ebefea775be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:40","title":"Nem is a mobilunktól függünk, hanem valami egészen mástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat, hogy a bevételből csökkentse adósságát.","shortLead":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat...","id":"20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751c7a14-b331-4f15-b58b-262e83da191a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:04","title":"A General Electric 38 milliárd dollár bevételt vár üzletágeladásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyhetes ellenőrzés kezdődik ma a közutakon. ","shortLead":"Egyhetes ellenőrzés kezdődik ma a közutakon. ","id":"20190916_Kulonosen_odafigyelnek_a_rendorok_a_vezetes_kozben_mobilozokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b2b803-9a1a-4a6f-884c-2e71528a3186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Kulonosen_odafigyelnek_a_rendorok_a_vezetes_kozben_mobilozokra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:25","title":"Különösen odafigyelnek a rendőrök a héten a vezetés közben mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]