[{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"vilag","description":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni.","shortLead":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám...","id":"201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c61a72-cfd5-45d3-b3cb-3c74317be1c9","keywords":null,"link":"/vilag/201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:00","title":"A Strache-botrány és az ibizai videó kísértete járja be Ausztriát a választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó telepeket is annektálná.","shortLead":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó...","id":"20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cbd343-9bb3-4223-9368-a6a824082e06","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:11","title":"Netanjahu emelte a tétet, Ciszjordánia összes zsidó telepének bekebelezését tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel lezárult az említett rendszer elemei szerződésben rögzített szállításának második szakasza.","shortLead":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel...","id":"20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88a246-b2fa-4c14-9c30-480e496a3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:45","title":"Megérkezett Törökországba az orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt a Brexitben, és csak saját politikai karrierje érdekében támogatta az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt...","id":"20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe41ab-0fd1-4daa-9c41-1bc32c4319cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:00","title":"Cameron szerint Johnson nem hitt a Brexitben, csak karrierje érdekében támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ee23bf-5c34-4478-8100-5cde981f4cd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész húzás!","shortLead":"Merész húzás!","id":"20190916_Fekete_miniruhas_ferfi_soport_le_mindenkit_a_kreativ_Emmydijak_atadojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ee23bf-5c34-4478-8100-5cde981f4cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e0a600-a19b-4152-b98a-d29bfe2f8325","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fekete_miniruhas_ferfi_soport_le_mindenkit_a_kreativ_Emmydijak_atadojan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:15","title":"Fekete miniruhás férfi söpört le mindenkit a kreatív Emmy-díjak átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf8469-0e31-4f48-b324-1629ba27f2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:45","title":"Keddtől jön az újabb lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után - jelentette be az amerikai energiaügyi minisztérium egyik illetékese.



","shortLead":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi...","id":"20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af28286-2eb0-4da2-9531-fb8db736b1cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:20","title":"Washington kész megnyitni olajtartalékát a szaúdi Aramcót ért támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","shortLead":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","id":"20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f8dd7a-6904-4ce2-87b5-8b6b463ac5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:07","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]