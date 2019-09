Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szaúdi olajtartalékhoz nyúlnak hozzá, hogy a dróntámadás ellenére is teljesítsék a szerződésben vállalt kötelezettséget.","shortLead":"A szaúdi olajtartalékhoz nyúlnak hozzá, hogy a dróntámadás ellenére is teljesítsék a szerződésben vállalt...","id":"20190917_Nyugtatnak_a_szaudiak_mindenki_megkapja_az_olajat_amit_az_Aramcotol_rendeltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a570c-95a7-41d3-81a4-4d6ce89a68df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nyugtatnak_a_szaudiak_mindenki_megkapja_az_olajat_amit_az_Aramcotol_rendeltek","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:32","title":"Nyugtatnak a szaúdiak: mindenki megkapja az olajat, amit az Aramcótól rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","shortLead":"Úgy tűnik, nem múlhat el mostanában egy hét sem új történelmi mélypont nélkül.","id":"20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d432cd-0fcc-4786-ac43-5924c16a8760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nincs_megallas_ma_is_tortenelmi_melypontra_sullyedt_a_forint","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:26","title":"Nincs megállás: történelmi mélypontra süllyedt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","shortLead":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","id":"20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a80d91-9fd4-4811-bfc8-e7b1f5c03063","keywords":null,"link":"/sport/20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:28","title":"Aranyérmes Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne megint ugyanannak a körnek adjon el értékes ingatlanokat.","shortLead":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne...","id":"20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01bf20-65f8-41ae-abed-b199f1ed64f9","keywords":null,"link":"/360/20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:10","title":"Belváros: értékes ingatlanok a korábbi botrányhősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs. Megmutatjuk miért lett ismét két rangos nemzetközi felmérés szerint is a világ legélhetőbb városa. ","shortLead":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs...","id":"20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aa0c87-cdc4-42ae-b64c-d9e082cb8310","keywords":null,"link":"/360/20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:50","title":"A szomszédban minden zöldebb - miért lett megint Bécs a világ legélhetőbb városa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása. Egy tanulmány megnézte mi a helyzet Európában és itthon. Kiderült, a kormányok sehol nem szeretik propagálni az egyszülős családmodellt, de mindenhol – hol jobban, hol rosszabbul – igyekeznek segíteni őket. Nálunk a jogszabályi háttér már elég ígéretes, csak kérdés a megvalósulása. ","shortLead":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején...","id":"20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a06bd-b342-4a04-ae41-eb8e5a65f841","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:45","title":"A gyerekek ötödének életét nehezíti, hogy egyszülős családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","shortLead":"Ő is olvasta a leváltásáról szóló hírt, de állítja: neki ilyet senki nem mondott.","id":"20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecba97d7-4b37-424e-90e9-19de1b49ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f07e07-5c9a-497b-ba72-5e25f47458ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_benko_tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Benkő nem tud róla, hogy le akarnák váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit szexuális erőszak bűntettének kísérletével gyanúsítanak – olvasható a Fővárosi Törvényszék mai közleményében.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit szexuális erőszak...","id":"20190917_nokkel_eroszakoskodott_a_bulinegyedben_egy_honapot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d681f8-b491-474a-8d4e-9f7b30506937","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_nokkel_eroszakoskodott_a_bulinegyedben_egy_honapot_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:08","title":"Nőkkel erőszakoskodott Budapesten, rács mögé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]