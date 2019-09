Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 második negyedévében 4543 üres álláshely volt az oktatásban a KSH szerint.","shortLead":"2019 második negyedévében 4543 üres álláshely volt az oktatásban a KSH szerint.","id":"20190918_Egyre_tobb_a_betoltesre_varo_allashely_az_oktatas_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1472f7e-0263-4cc8-9fc0-787e981b1a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egyre_tobb_a_betoltesre_varo_allashely_az_oktatas_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:15","title":"Egyre több üres állásba várnak tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d","c_author":"T. R.","category":"itthon.tarsadalom","description":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság. A helyi testület korábban érdemi vizsgálat nélkül dobta a kifogást.","shortLead":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8cc08e-2b6a-4e99-8d1e-365ad4e733b0","keywords":null,"link":"/itthon.tarsadalom/20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:14","title":"Önkormányzati logóval kampányolt a fideszes alpolgármester – jogsértést követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9","c_author":"Hirschler Richárd ","category":"360","description":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek keletnémetek tízezrei az NSZK-ba, amely hálás Magyarországnak a határnyitásért. Erről tudósított 30 évvel ezelőtt, 1989-ben a HVG munkatársa, aki Berlinben beszélt ugyan szakértőkkel, de saját szemével is meggyőződhetett arról, fél évvel a fal leomlása előtt, hogy miért rúgja az utolsókat a szocialista világ egyik oszlopos tagja.","shortLead":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek...","id":"20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c583eaf-fb02-4e05-a592-4af84d32460e","keywords":null,"link":"/360/20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:15","title":"Ez volt az NDK, a Patyomkin-ország, amelyből lakóinak 1989-ben végképp elegük lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","shortLead":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","id":"20190918_Mellekhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a04df-aa8a-4cea-a81f-13b2742656f6","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mellekhatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:40","title":"Végső bizonyíték még nincs, de összefügghet a lombikkezelés és a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271500ec-0903-4a3e-8060-96af66dfae7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokat hallani az Apple kínai piacvesztéséről, úgy tűnik, a 2019-es iPhone-ok sokat javíthatnak a cupertinóiak pozícióin.","shortLead":"Bár sokat hallani az Apple kínai piacvesztéséről, úgy tűnik, a 2019-es iPhone-ok sokat javíthatnak a cupertinóiak...","id":"20190917_apple_iphone_11_elorendelesek_foglalasok_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271500ec-0903-4a3e-8060-96af66dfae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e6211-7ad2-4d35-a464-deb97bce8fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_iphone_11_elorendelesek_foglalasok_kina","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:03","title":"Jó hírt kapott az Apple, rákattantak a kínaiak az iPhone 11-ekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]