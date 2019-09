Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","shortLead":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","id":"20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e98d7-4d80-4335-8de7-40a2930abe16","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:52","title":"Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","shortLead":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","id":"20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aab852-c458-4dda-9f7f-2cf831929b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 04:22","title":"Még sehol az új VW Golf, de a GTI-t már a Nürburgringen nyúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és övön alul is, hogy aztán a békeidőket idéző csapattal induljon az ellenzéki összefogás kissé megroggyant szimbóluma ellen. Márki-Zay vajon pirruszi győzelmet aratott tavaly februárban, vagy megtörte a fideszes varázst? Helyszíni riport Hódmezővásárhelyről, a 10 kiemelt körzetünk egyikéből. ","shortLead":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és...","id":"20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e677f3f-4fef-4ede-b4a4-2f5b7d6dbfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:30","title":"Márki-Zay jobban örült volna Lázárnak, de a béke követét kapta ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","shortLead":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","id":"20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5556660-9973-4f85-86a5-6dbcb910662a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:07","title":"Titkosított telefonszámot is fel tudott hívni egy Fidesznek segítő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot töltöttek az emberek külföldön a kora nyári időszakban, mint tavaly.\r

","shortLead":"A pénzügyminiszter a magas euróárfolyam miatt tanácsolta, hogy érdemes itthon nyaralni, mégis többször és több napot...","id":"20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdbbf3-15d0-4336-910b-041b8d567e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_varga_mihaly_euro_arfolyam_kulfoldi_utazas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:51","title":"Nem hallgattak a magyarok Varga Mihályra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]