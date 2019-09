Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9ea0727-b206-4da2-b818-b262f1a55021","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon kínálják eladásra annak a típusnak az egyik példányát, amelyből Ronaldónak is parkol egy a garázsában. ","shortLead":"Magyarországon kínálják eladásra annak a típusnak az egyik példányát, amelyből Ronaldónak is parkol egy a garázsában. ","id":"20190921_kezdo_f1pilotak_kimeljenek_mclaren_sennat_arulnak_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ea0727-b206-4da2-b818-b262f1a55021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b86887d-e843-47ff-8677-804bf7732f1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190921_kezdo_f1pilotak_kimeljenek_mclaren_sennat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 22. 06:41","title":"Kezdő F1-pilóták kíméljenek! McLaren Sennát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","shortLead":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","id":"20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b15031-9164-4084-be68-1ae7a3673936","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:43","title":"Tarlós István bevetette a tökéletes kampánybombát: Scarlett Johanssont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége is van. Az olasz színésznők közül máig ő szerepelt a legtöbb amerikai filmben. Két Oscar-díjat nyert, ebből az egyiknek az átadójára nem tudott elmenni, mert annyira izgult. Jelenleg rendező fia következő filmjén dolgozik. Boldog születésnapot, Sophia Loren!","shortLead":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége...","id":"20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b378831-8e97-488c-ab9c-d3ce249c4521","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:45","title":"Ma 85 éves Sophia Loren, és nem tud leállni a filmezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ccc5b5-ed07-40dd-84ee-cae053e5b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226a1f6-5054-45cb-bf7b-2871412a5cb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Szamarfulet_mutattak_Kosa_Lajosnak_egy_kampanyesemenyen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 06:31","title":"Szamárfület mutattak Kósa Lajosnak egy kampányeseményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","shortLead":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","id":"20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6320f7-67f3-475d-8160-7f2747fdf0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:11","title":"Háztetőkön bóklászó fekete párduc rémisztgette egy francia város lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára hosszan magyarázta, hogyan kell leírni a könyvtár nevét.","shortLead":"Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára hosszan magyarázta, hogyan kell leírni a könyvtár...","id":"20190920_Az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarrol_kerdeztek_volna_a_kormanyt_valasz_helyett_kioktatas_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8957f-5f2e-4bb9-abf1-05eb461350e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarrol_kerdeztek_volna_a_kormanyt_valasz_helyett_kioktatas_erkezett","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:27","title":"Az Országos Széchényi Könyvtárról kérdezték volna a kormányt, válasz helyett kioktatás érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]