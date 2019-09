Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","shortLead":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","id":"20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58642-a9ae-4814-89db-c9c529e491ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:03","title":"62 millió éves furcsa madár maradványaira bukkant egy amatőr őslénykutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott korallok is csak korlátozottan tudnak ellenállni a víz szokatlanul magas hőmérsékletének.","shortLead":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott...","id":"20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31a8721-71c5-4353-a418-773a3489829f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:03","title":"A rendkívül ellenálló \"szuperkorallok\" sem bírják már sokáig a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett” jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.","shortLead":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény...","id":"20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a5af1-1d5d-4d3d-ae55-4f322b82a48e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:30","title":"Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7b253a-e914-42ac-894c-1389a75812d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem húszezren osztották meg a fotókat, melyek nem Ausztráliában, hanem egy londoni fesztiválon készültek. ","shortLead":"Majdnem húszezren osztották meg a fotókat, melyek nem Ausztráliában, hanem egy londoni fesztiválon készültek. ","id":"20190921_Hamis_fotokkal_probaltak_lejaratni_az_ausztral_klimatuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7b253a-e914-42ac-894c-1389a75812d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caedb60b-eb22-4cc1-8b8e-733a57c8cf0c","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Hamis_fotokkal_probaltak_lejaratni_az_ausztral_klimatuntetoket","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:58","title":"Hamis szemétkupaccal próbálták lejáratni az ausztrál klímatüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"Étkezési zavarokról beszélgettünk a hvg.hu podcastjában Forgács Attila gasztropszichológussal.","shortLead":"Étkezési zavarokról beszélgettünk a hvg.hu podcastjában Forgács Attila gasztropszichológussal.","id":"20190921_Fulke_A_magyarok_addig_esznek_amig_van_mit_de_jon_majd_az_ehinseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd00953-a4c2-4a5c-a0a5-2cd144a28c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Fulke_A_magyarok_addig_esznek_amig_van_mit_de_jon_majd_az_ehinseg","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:45","title":"Fülke: A magyarok addig esznek, amíg van mit, de jön majd az éhínség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre tartózkodjanak az iOS 13 telepítésétől.","shortLead":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre...","id":"20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefbde93-942d-4352-aaea-d1c39a20c274","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:33","title":"Ne telepítsék az iOS 13-at – üzeni az Amerikai Védelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Nagy mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmaznak egyes aromás elektromos cigaretták egy új amerikai kutatás szerint.","id":"20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2cc4ec-eab8-4a07-ae5f-fd016680d8b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_izesitett_aromas_elektromos_cigarettak_pulegon_rakkelto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:03","title":"Lassan, de 1000-szer biztosabban ölnek egyes e-cigaretták a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]