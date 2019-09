Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","shortLead":"Szerdától látható az Amszterdami Máchzor néven emlegetett kötet.","id":"20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20cc09-990c-4793-918c-f20adc8c8e33","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Kozepkori_zsido_imakonyv_tert_vissza_600_ev_utan_Kolnbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:58","title":"Középkori zsidó imakönyv tért vissza 600 év után Kölnbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem érte, őt nyilvánosan támogatásukról biztosították ismerősei. ","shortLead":"Az egyesület szerint kifejezetten káros volt Vári György posztja, mert miközben az áldozatokat ezzel újabb sérelem...","id":"20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a925334-c5ec-4382-8cd3-e61216dae561","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Felhaboritonak_es_karosnak_tartja_a_diakjat_zaklato_volt_tanar_vallomasat_a_Patent_Egyesulet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:47","title":"Felháborítónak és károsnak tartja a diákját zaklató volt tanár vallomását a Patent Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglant kaphat a nő, aki a vád szerint megölte és feldarabolta újszülött gyerekét.","shortLead":"Életfogytiglant kaphat a nő, aki a vád szerint megölte és feldarabolta újszülött gyerekét.","id":"20190924_Birosag_ele_allt_a_csecsemogyilkossaggal_vadolt_pasztoi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defd0ab7-b61b-41d9-bc7b-53e94d01ba3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Birosag_ele_allt_a_csecsemogyilkossaggal_vadolt_pasztoi_no","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:59","title":"Bíróság elé állt a csecsemőgyilkossággal vádolt pásztói nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","shortLead":"A tűz a tunéziai határtól nem messze fekvő El-Oued kórházában ütött ki kedd hajnalban.","id":"20190924_algeria_korhaz_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c051e6-f5aa-4bfa-b533-9500a8ffed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcca06ed-625d-4dff-bf55-75e3243431d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_algeria_korhaz_tuz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:16","title":"Nyolc újszülött halt meg egy kórháztűzben Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el egy borítékban zsarolás céljából. A világ egyik legrejtélyesebb műkincslopásáról derültek ki új részletek, például az, hogy a rendőrség évtizedeken át elhallgatta, hogy tudja, kik a tettesek.","shortLead":"Levágott fül vagy ujj helyett egy ellopott Caravaggio-festmény egy darabkáját metszették ki, és küldték el...","id":"20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202ad6b8-ced9-4d5d-9d8f-3a0b550d3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9014c-e857-4dc2-a476-f688d0ed8aed","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ugy_bant_el_a_maffia_az_egyik_legkeresettebb_mukinccsel_mint_egy_elrabolt_megkinzott_aldozattal","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:56","title":"Úgy bánt el a maffia Caravaggióval, mint az egyik elrabolt és megkínzott áldozatukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki szeméthegyeken. Több ruhabérlő cég alapítója is már a fast fashion uralom megdöntésének eszközét látja a megoldásban. De vajon tényleg viselnénk bérelt, hétköznapi ruhadarabokat is? Mennyire fenntartható ez az opció a folyamatos tisztítás és a szállítás mellett? ","shortLead":"Egyre több cég kínál ruhakölcsönzést, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kihasználatlan ruhák ne kössenek ki...","id":"20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b4138e-708e-4530-a163-ff8b9a5fd69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb37c6-7f6c-45fe-a80f-6c9f40778d2d","keywords":null,"link":"/360/20290924_ruhakolcsonzes_fast_fashion_divat_luxusberles","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:30","title":"Kiválthatja a fast fashiont a ruhák kölcsönzése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","shortLead":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","id":"20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1581cdb-1911-48d0-a590-56654b645862","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:06","title":"Visszatérnek a Jurassic Park eredeti szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]