[{"available":true,"c_guid":"e87ee374-90f2-404c-a4d0-79ef6390fb99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci részesedésének megduplázására készül a bank.","shortLead":"A piaci részesedésének megduplázására készül a bank.","id":"20190925_Nagy_dobasra_keszul_Romaniaban_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e87ee374-90f2-404c-a4d0-79ef6390fb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af94d0e-891b-4037-9bdc-cf818dcddba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Nagy_dobasra_keszul_Romaniaban_az_OTP","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:39","title":"Nagy dobásra készül Romániában az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte csak fel akarták hívni a figyelmet a választásra, nem hiszi, hogy befolyásolna bárkit is.","shortLead":"Szerinte csak fel akarták hívni a figyelmet a választásra, nem hiszi, hogy befolyásolna bárkit is.","id":"20190924_A_sajat_arckepevel_feldiszitett_sort_osztogatott_Tapioszele_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17094167-8d6d-4c30-9b7c-b1594e4149eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_sajat_arckepevel_feldiszitett_sort_osztogatott_Tapioszele_polgarmestere","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:34","title":"A saját arcképével feldíszített sört osztogatott Tápiószele polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","shortLead":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","id":"20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2158f19-5660-42a0-a8fa-500c4163aab9","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:07","title":"Will Smith a magyar szinkronhangjával is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","shortLead":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","id":"20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33201032-314f-4fe2-94f6-8063a094581c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:11","title":"Nem kell a Google-nek a világon mindenhol törölnie a felhasználók által kért keresési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A reflektorokkal van gond.","shortLead":"A reflektorokkal van gond.","id":"20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564c928-74e1-41ba-b3be-01b8a6ef88ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:10","title":"Több száz Maseratit hívtak vissza Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","shortLead":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","id":"20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee405fa-492c-457b-9d7a-db7428d4a1af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:52","title":"Világháborús lőszereket találtak Balatonkenesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ellen vizsgálatot indított az amerikai képviselőház az eset miatt. ","shortLead":"Az amerikai elnök ellen vizsgálatot indított az amerikai képviselőház az eset miatt. ","id":"20190925_Mindig_nagyon_jok_voltunk_Ukrajnahoz_nyilvanossagra_kerult_Trump_es_Zelenszkij_telefonbeszelgetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897fb321-63c4-4dbb-95e1-9113d4d30367","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Mindig_nagyon_jok_voltunk_Ukrajnahoz_nyilvanossagra_kerult_Trump_es_Zelenszkij_telefonbeszelgetese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:07","title":"„Mindig nagyon jók voltunk Ukrajnához” – nyilvánosságra került Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de az biztos, hogy valami készül a keresőóriásnál.","shortLead":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de...","id":"20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7200d3-5ac6-40e8-bdad-a5c512b7574a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:03","title":"A Google állítja: csináltak egy számítógépet, ami 3 perc alatt végez egy 10 000 évig tartó számítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]