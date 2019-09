Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","shortLead":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","id":"20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8f932-ea9d-425e-a202-c7077dd1b2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:37","title":"Életveszélyes manőverrel előztek türelmetlen autósok az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","id":"20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a415e0e-ee31-4c67-89e2-1b16f107d3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:34","title":"Kásler a nyelvtanfolyamokról: a magyar sportsikerek megismertetése is cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","shortLead":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","id":"20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d85c37-81e0-4967-8044-408722dfb2e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Dízel csúcsragadozó: 25 milliótól indul itthon a 422 lóerős gázolajos VW Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","shortLead":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","id":"20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef1c40-cd59-4008-9d37-237b061d080d","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:25","title":"Visszaeső biztosításközvetítőt büntetett meg 50 millió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a33faa-9b88-4bc9-958c-b1ea8e0972f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt egy kis baki az egyik orosz hadgyakorlaton.","shortLead":"Volt egy kis baki az egyik orosz hadgyakorlaton.","id":"20190926_harci_jarmu_lanctalpas_center_2019_ejtoernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a33faa-9b88-4bc9-958c-b1ea8e0972f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c46f6e-dece-4761-9bef-7530519a23cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_harci_jarmu_lanctalpas_center_2019_ejtoernyo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:31","title":"Putyin remélhetőleg nem látta az összetört lánctalpast, mert biztosan felszisszenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38512406-8904-4edc-b1cc-157c4aa3e801","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:04","title":"Főzzön velünk! – lazacos, avokádós mákos bagel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","shortLead":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","id":"20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccecad72-881e-47d7-9947-20a4fe34e54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:08","title":"Számítson a dugóra: két autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A teqballt népszerűsítik.","shortLead":"A teqballt népszerűsítik.","id":"20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0e194-77b8-4de0-ac3f-783f10d536d9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_A_Barcelona_es_a_Milan_korabbi_vilagbajnoka_is_Magyarorszagra_erkezik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:21","title":"Budapestre jön Puyol és Cafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]