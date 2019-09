Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","shortLead":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","id":"20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b5bae5-1b55-48d2-a7cc-8465a6de8240","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:20","title":"Szereti a parmezánt? Elég rossz hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6135d030-8dde-44f4-8273-a56fefb8db9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sörfesztiválok idején ez a kézenfekvő megoldás Németországban.","shortLead":"Sörfesztiválok idején ez a kézenfekvő megoldás Németországban.","id":"20190929_Sorrel_oltotta_el_autojat_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6135d030-8dde-44f4-8273-a56fefb8db9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cef97a-f7b9-4305-9382-4b49133061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Sorrel_oltotta_el_autojat_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Sörrel oltotta el autóját egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","shortLead":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","id":"20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573a7e0-ca8f-42c2-8df6-dfe81c2497c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"Rogán Cecília és köre átvette a városmajori teniszközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben több ezer gépet fertőztek meg a hackerek a Nodersok nevű kártevővel, és a közeljövőben további támadások várhatók.","shortLead":"Az elmúlt hetekben több ezer gépet fertőztek meg a hackerek a Nodersok nevű kártevővel, és a közeljövőben további...","id":"20190930_malware_virus_nodersok_divergent_fertoze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3ed5da-4fae-4060-b52d-c63f39794fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_malware_virus_nodersok_divergent_fertoze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:03","title":"Újfajta vírus terjed az interneten, nagyon nehéz védekezni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott Justin Gatlinnak a másik amerikai, nem dőlt el, ki lesz Usain Bolt utódja.\r

\r

","shortLead":"Visszavágott Justin Gatlinnak a másik amerikai, nem dőlt el, ki lesz Usain Bolt utódja.\r

\r

","id":"20190928_Christian_Coleman_nyerte_a_100_meteres_sikfutast_az_atletikai_vbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4c4ad3-0001-4f69-ad29-4a40699132c0","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Christian_Coleman_nyerte_a_100_meteres_sikfutast_az_atletikai_vbn","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:57","title":"Christian Coleman nyerte a 100 méteres síkfutást az atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós selejtezőmérkőzésétől a pekingi keménypályás tenisztorna 3,5 millió dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós...","id":"20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94399817-6fca-4b23-b473-56c6f58fac75","keywords":null,"link":"/sport/20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:44","title":"Két hétig kell pihennie Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia után egy hónappal ismét dolgozik a zenész.","shortLead":"A tragédia után egy hónappal ismét dolgozik a zenész.","id":"20190930_A_kisfia_halala_ota_eloszor_lepett_szinpadra_LL_Junior","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae95165-cb28-4f5e-bd9b-b2f697b09743","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_kisfia_halala_ota_eloszor_lepett_szinpadra_LL_Junior","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:45","title":"A kisfia halála óta először lépett színpadra L.L. Junior","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]