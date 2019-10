Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer van benne.","shortLead":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer...","id":"20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd14ce0-d32e-46ff-a206-cff10663fb9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","timestamp":"2019. október. 01. 06:41","title":"Nincs ennél eredetibb: szinte vadonatúj ez az 51 éves Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az, amely Európában a legtöbbet kéri el a látogatóktól.","shortLead":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az...","id":"20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24614b1e-cf92-42a4-9af3-8723accefd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:53","title":"Rekordszintre emeli Amszterdam a turisták megsarcolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","shortLead":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","id":"20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c143740-549e-4ad9-b225-f1b5f0d23520","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:18","title":"Két művészetkritikusi díjjal jutalmazták a Műértő szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének aktualizált kiadásából már az is kiderül, hogy miként lehet felismerni a deepfake technológiával készített hamis videókat, vagy mire kell vigyáznia a fiatalok körében egyre népszerűbb TikTok közösségi szolgáltatás használatakor, de még abban is segítséget nyújt, hogyan kell megóvni digitális eszközeinket, ha azokat otthonunktól távol, például szállodában vagy étteremben használjuk.","shortLead":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének...","id":"20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05966a4f-c47a-4f01-8090-743ee12c47e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:03","title":"Ingyen letöltheti azt a 154 oldalas könyvet, ami netezés közben nagy hasznára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","shortLead":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","id":"20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312c02e8-a465-494c-8062-e61dda0d7df7","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","timestamp":"2019. október. 01. 11:42","title":"Pizzafutárnak álcázta magát a férfi, aki ki akarta rabolni a belvárosi óraszaküzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és a szomszédságpolitikával foglalkozó EU-biztosi posztot, hogy az Európai Parlamenti jogi bizottsága ellenezte a magyar jelölt, Trócsányi László jelölését. Ez a poszt ugyanis Orbán szemében kulcsfontosságú – írta a Mediapart.fr francia híroldal. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és...","id":"20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282d37ed-cd53-4219-84d2-e17d555b158b","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:46","title":"Miért fontos Orbánnak a szomszédságpolitika - francia lap a Trócsányi-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","shortLead":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","id":"20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fdc3c8-0ad6-4574-9b0a-7c05c30b49ca","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 01. 09:50","title":"Százával hullottak el a pestises vaddisznók Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]