[{"available":true,"c_guid":"577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","shortLead":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","id":"20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785160f-0b08-4392-a1e0-39df9d4e6bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","timestamp":"2019. október. 02. 07:59","title":"Erősebb hibrid hajtással érkezett az új Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","shortLead":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","id":"20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25647c18-881e-46b2-ae59-55edf0eb9e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","timestamp":"2019. október. 03. 06:40","title":"A települések közel harmadán egyetlen érvényes szavazattal polgármester lehet a jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó \"nem is létezhetne\".","shortLead":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint...","id":"20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f926188-2e7e-4b0e-85db-7d63a9b104c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","timestamp":"2019. október. 02. 19:08","title":"Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Az ország teljes területére figyelmeztetést adtak ki.","id":"20191002_Viharral_felhoszakadassal_koszont_be_az_igazi_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5f28b8-249e-4751-b44f-48af6705e12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Viharral_felhoszakadassal_koszont_be_az_igazi_osz","timestamp":"2019. október. 02. 05:39","title":"Viharral, felhőszakadással köszönt be az igazi ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","shortLead":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","id":"20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a79ce-f8cf-4ab6-be7c-aad419395a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","timestamp":"2019. október. 01. 13:03","title":"Ön is kapott egy széfet a Microsofttól, a legféltettebb fájljait rakhatja bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","shortLead":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","id":"20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2cf03-4277-44f9-a371-2596c1aac8ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Megrázó felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség egy kislány elgázolásáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.","shortLead":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763f6fb6-0fe0-45c9-b612-a7f931b0ef99","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Ab: Két politikus viszálya nem alkotmányossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi ittas vezetés miatt.","shortLead":"Előzetesbe került a halálos balesetet okozó cserbenhagyó, akinek egyébként is a bíróság elé kellett állnia egy korábbi...","id":"20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f1bb3d-a775-47d9-b224-fceaeaa6a71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f24cecb-ce62-45b3-881e-6d1e414a518e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Hiaba_volt_kivilagitva_a_biciklis_Csemonel_egy_reszeg_autos_halalra_gazolta_majd_elhajtott","timestamp":"2019. október. 02. 09:19","title":"Hiába volt kivilágítva a biciklis Csemőnél, egy részeg autós halálra gázolta, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]