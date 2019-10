Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg a Facebook, miközben van némi snapchates beütése.","shortLead":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg...","id":"20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4bd5fb-c02d-4b63-a684-4c71e4a51e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. október. 04. 09:03","title":"Itt a Facebook új csevegőalkalmazása, az instagramozók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér Londonban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliárdos stadion Szijjártó csapatának, Brüsszel nem elégedett a brit Brexit-javaslattal és tömlőből ömlött a művér...","id":"20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895c67c1-f3ae-4330-96e3-b19ae9480e15","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_bovulo_Tiborczbirodalom_rendor_olt_rendoroket_Parizsban","timestamp":"2019. október. 03. 17:30","title":"Radar 360: Bővült a Tiborcz-birodalom, rendőr ölt rendőröket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","shortLead":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","id":"20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae499258-5636-45d8-a48a-01831a5ec7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","timestamp":"2019. október. 04. 14:45","title":"700 ezer lengyel örülhet egy bírósági döntés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két halálesetet és 37 megbetegedést hoztak összefüggésbe Németországban a veszélyes kolbásztermékekkel.","shortLead":"Két halálesetet és 37 megbetegedést hoztak összefüggésbe Németországban a veszélyes kolbásztermékekkel.","id":"20191003_Veszelyes_nemet_kolbaszra_figyelmeztet_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6cd08-86d7-4694-8371-6dcbd2278b50","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Veszelyes_nemet_kolbaszra_figyelmeztet_a_Nebih","timestamp":"2019. október. 03. 20:40","title":"Veszélyes német kolbászra figyelmeztet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac5c80-daef-4769-b907-4bd0c369b5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","timestamp":"2019. október. 03. 05:13","title":"Kevésbé szép arcát mutatja ma az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel \"a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi\".","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk...","id":"20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5b1ac9-b210-45ac-8d18-8650abb85da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","timestamp":"2019. október. 03. 10:03","title":"Egy tudóscsapat váratlan bejelentése: együnk sok vörös húst, nyugodtan jöhet a kolbász is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti a böngészőjébe a jelszóbiztonsági funkciót.","shortLead":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti...","id":"20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc2e30-ad88-4445-be0f-68c79e494cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","timestamp":"2019. október. 03. 09:03","title":"Új funkció jön a Chrome-ba, képes lesz megmondani, ha veszélybe került a jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában megrendezett díjátadó gálán. ","shortLead":"A jelentős presztízsértékkel bíró The Best Chef 2019 díját az idén a svéd Björn Frantzén vehette át a Barcelonában...","id":"20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbe413-14d2-4d2b-be6c-7268d0caf614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2dd44-fed9-48b8-bdda-2845e2df5da4","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Focistabol_lett_az_ev_legjobb_sefje","timestamp":"2019. október. 04. 10:29","title":"Focistából lett az év legjobb séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]