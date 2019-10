Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2505e2-f8ab-48e0-9a86-91189189c4a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte közel negyvenmillió ember vak. Számukra fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet a bécsi Műszaki Egyetem kutatói.","shortLead":"Világszerte közel negyvenmillió ember vak. Számukra fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet a bécsi Műszaki Egyetem...","id":"20191005_braille_iras_billentyuzet_okostelefonra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2505e2-f8ab-48e0-9a86-91189189c4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9b08d-cc46-49c2-96db-e4e672db51e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_braille_iras_billentyuzet_okostelefonra","timestamp":"2019. október. 05. 12:03","title":"40 millió ember életét könnyíti meg osztrákok által kitalált okosmobilos Braille-billentyűzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33628ea-ecb3-4d4d-af2d-af74992d51a6","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nem olyan régen még egy \"öregítő\" alkalmazás aratott sikert az interneten, most pedig a Semmelweis Egészség Napokon hasonlóan nagy érdeklődést váltott ki egy szimulátor, amelynek segítségével a fiatalok megtapasztalhatják, milyen az öregedéssel együtt járó mozgásbeszűkülés.","shortLead":"Nem olyan régen még egy \"öregítő\" alkalmazás aratott sikert az interneten, most pedig a Semmelweis Egészség Napokon...","id":"20191005_semmelweis_idoskor_fiatal_szimulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33628ea-ecb3-4d4d-af2d-af74992d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604d67e1-6312-4f4c-b2ac-71d17518fe13","keywords":null,"link":"/elet/20191005_semmelweis_idoskor_fiatal_szimulator","timestamp":"2019. október. 05. 11:00","title":"Ha ezt kipróbálnák, biztosan jobban tisztelnék a fiatalok az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom új bíborost kreál Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szombat délután bemutatott misén, ezáltal tovább módosul a következő egyházfőt megválasztó bíborosi testület földrajzi összetétele.

","shortLead":"Tizenhárom új bíborost kreál Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szombat délután bemutatott misén, ezáltal tovább...","id":"20191005_Misszionariusokat_avatott_biborossa_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e473f-b74e-4ab7-8767-3d2775519da5","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Misszionariusokat_avatott_biborossa_Ferenc_papa","timestamp":"2019. október. 05. 14:39","title":"Misszionáriusokat avatott bíborossá Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","shortLead":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","id":"20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ff968-535e-458b-af06-fda2a4d9d08d","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","timestamp":"2019. október. 05. 16:43","title":"Hatalmas öröm érhette Tállai Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]