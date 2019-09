Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","id":"20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5d23-5f6c-4c53-9aac-0ad3c969feab","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:12","title":"Egy rasszista gesztus kezdte ki Justin Trudeau hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","shortLead":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","id":"20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3650c92d-5202-49cf-83b7-64aba90c24c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:14","title":"Az Aldi és a Lidl nem tart a Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újdonsült édesanyák placentáján részecskeszennyeződést, koromszerű lerakódást figyeltek meg.\r

","shortLead":"Újdonsült édesanyák placentáján részecskeszennyeződést, koromszerű lerakódást figyeltek meg.\r

","id":"20190917_A_mehlepenyig_eljuthat_a_varandos_nok_altal_belelegzett_szennyezett_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37dbb24-ea67-4f3d-a361-7632177a3c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_A_mehlepenyig_eljuthat_a_varandos_nok_altal_belelegzett_szennyezett_levego","timestamp":"2019. szeptember. 17. 21:10","title":"A méhlepényig is eljuthat a várandós nők által belélegzett szennyezett levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d","c_author":"T. R.","category":"itthon.tarsadalom","description":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság. A helyi testület korábban érdemi vizsgálat nélkül dobta a kifogást.","shortLead":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8cc08e-2b6a-4e99-8d1e-365ad4e733b0","keywords":null,"link":"/itthon.tarsadalom/20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:14","title":"Önkormányzati logóval kampányolt a fideszes alpolgármester – jogsértést követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","shortLead":"Megdézsmálták a szálló élelmiszerkészletét.","id":"20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080710d3-98d1-4092-aa41-3a72467b525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50239b01-8fb6-483e-831f-e631344321d4","keywords":null,"link":"/elet/20190918_medve_erdely_hotel_balvanyos_betores","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:17","title":"Négy medve erőszakkal tört be egy erdélyi hotelbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni Gatwick repülőtéren.","shortLead":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni...","id":"20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c3780-cdd8-4dbc-85a3-3a30e7ae57a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:03","title":"Megvan, melyik lesz az első londoni repülőtér, ahol arcfelismeréssel dolgoznak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie.","shortLead":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10...","id":"20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d1c5a-7069-4da8-8810-3425db3d13bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:33","title":"Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]