Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","shortLead":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","id":"20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7e996-1f8a-494d-bdbc-bc42a6945873","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 13:53","title":"Megbukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság párt, amely a magyar példa nyomán sikerrel fogadtatja el az illiberális hatalomgyakorlást a gazdasági növekedésre alapozott jóléti intézkedésekkel.","shortLead":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság...","id":"201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fb85a8-54d6-4c45-9071-99cb19711624","keywords":null,"link":"/360/201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","timestamp":"2019. október. 10. 14:30","title":"Az orbáni receptből főz Lengyelország: megédesített illiberalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","shortLead":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","id":"20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d833296-ba11-4e0b-b810-0ed8070d2653","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","timestamp":"2019. október. 10. 09:11","title":"Tízmilliárdokat ad a nagyvállalatoknak a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","shortLead":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","id":"20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb3bd8-54df-4ce9-9128-59666541e1fe","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","timestamp":"2019. október. 09. 13:30","title":"Elpusztult a Temzében megjelent bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 480 milliárd tonna szén-dioxid származott az elmúlt 54 évben a legnagyobb környezetszennyező cégektől.","shortLead":"Összesen 480 milliárd tonna szén-dioxid származott az elmúlt 54 évben a legnagyobb környezetszennyező cégektől.","id":"20191009_Husz_ceg_felelos_a_vilag_szendioxidkibocsatasanak_tobb_mint_harmadaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d14ab08-b812-4be1-851a-b696affa5662","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Husz_ceg_felelos_a_vilag_szendioxidkibocsatasanak_tobb_mint_harmadaert","timestamp":"2019. október. 09. 19:58","title":"Húsz cég felelős a világ szén-dioxid-kibocsátásának több, mint harmadáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb kihívásnak – derül ki a Panda Security felméréséből, amely arra is rámutatott: az elmúlt egy évben a válaszadó cégek 60 százalékát érte eredményes kibertámadás.","shortLead":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb...","id":"20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d8196-8de1-475f-95ce-d0267d14cf63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","timestamp":"2019. október. 10. 13:03","title":"A magyar cégek 60 százalékát hackelték már meg kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a0f695-6ea1-4f25-9de1-c5e2f3f43038","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos, a szlovákiai reformok atyja. ","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"20191009_Ivan_Miklos_Hiaba_no_a_magyar_gazdasag_autokraciaban_nem_lesz_hosszu_a_fejlodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a0f695-6ea1-4f25-9de1-c5e2f3f43038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dacd3f-f3ce-405f-b6fb-6c25517c650a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Ivan_Miklos_Hiaba_no_a_magyar_gazdasag_autokraciaban_nem_lesz_hosszu_a_fejlodes","timestamp":"2019. október. 09. 17:16","title":"Ivan Miklos: Hiába nő a magyar gazdaság, autokráciában nem lesz hosszú a fejlődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]