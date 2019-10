Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","shortLead":"Egy új fejezet kezdődik – írta a Twitteren a Hulkot játszó színész. ","id":"20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5ed6fa-6832-44dc-b6e7-fec7fd3aafba","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_mark_ruffalo_twitter_magyar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_2019_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Mark Ruffalo is gratulált a magyar ellenzéknek és Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","id":"20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e55f54-3782-4ddc-94dd-824fe25fd80b","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","timestamp":"2019. október. 14. 21:09","title":"Félmillió forintra büntette a Coca-Colát a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","shortLead":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","id":"20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebf1fb1-a86b-445e-ad11-dbdd91285c8e","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","timestamp":"2019. október. 13. 23:54","title":"Alföldi Róbert: Másik világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","shortLead":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","id":"20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29b9bd0-33c7-4414-9984-6bd73517755d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","timestamp":"2019. október. 15. 07:40","title":"Felkapcsolták a Puskás Aréna lámpáit, elment a közvilágítás a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak...","id":"20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6cee9-ecb3-4afa-af79-b7d2f63f525d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 21:08","title":"Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt a hozzáállást, amikor szavazataik nem aprózódtak el veszekedő ellenzéki pártok között. Orbánnak fel van adva a lecke: fegyvere lenne visszavágni, de lehet, hogy annak bevetésével épp magának ártana hosszú távon.","shortLead":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt...","id":"20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2f3ed9-237c-408f-a176-49c16371daf0","keywords":null,"link":"/360/20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Orbán csapdában: ha bosszút áll, ő duplázza meg az ellenzéki győzelem értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos korábbi miniszter, a szlovákiai reformok atyja, aki úgy véli, az autokrata rendszerek közös jellemzője a korrupció.","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760cfd75-6034-4358-b4e5-1a4aa635c77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f21fe-3a7c-48fd-a788-b90262c75b3e","keywords":null,"link":"/360/201941__ivan_miklos__szlovak_felzarkozasrol_magyar_hatraarcrol__visszarendezodes","timestamp":"2019. október. 15. 07:00","title":"Orbán nagyon eltévedt, ha a gazdasági felzárkózás a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]