Pár hónapja indult be igazán a Tesla versenyprogramja, mert megjelent a Porsche Taycan, ami a német márka első elektromos autója és elég nagy időt ment azonnal az autós világban referenciának tekintett nürburgringi pályán.

Erre reagálva a Tesla már idén szerette volna elhódítani a leggyorsabbanak járó címet a 20 kilométeres pályán, aminek nagy erőkkel neki is fogtak szeptemberben. A projekt vége az lett, hogy konkrétan szállító autóra kellett tenni az egyik "rekorddöntésre készülő" Teslát.

Egyébiránt, addig egészen jó időket mentek ők is, elvileg 20 másodperccel jobbat is, mint a Taycan, de nem hivatalosan. A programot akkor, szeptemberben egyik napról a másikra leállították, de azt ígérte a Tesla, hogy visszatérnek, amire úgy tűnik most sor is került.

© carpix

A napokban fotóztak az észak-németországi versenypályán pár Teslát, amelyek ráadásul láthatóan erősen átdolgozott modellek a korábbi változatokhoz képest. Mindkét modellt még lejjebb ültették az aszfalthoz és olyan komoly aerodinamikai kiegészítőket kaptak, mint egy hátsó diffúzor elem a kocsik alján.

A speciális abroncsok is feltűnőek, ennek kapcsán pedig a karosszéria-szélesítések is. A fékhűtést is úgy tűnik még komolyan veszik, mint látni, az első sárvédőt megnyitották hátrafelé, vélhetően a levegő szabadabb áramlását segítve ezzel.

© carpix

A köridőkről még nem érkeztek információk, de emlékeztetőül a Porsche Taycan 7:42-őt ment, aminél a Tesla Model S 20 másodperccel jobbat, saját mérésük szerint. Meglátjuk, ha sor kerül végre a hivatalos mérésre, megfogja-e a Taycant a Tesla a Nordschleifén.

