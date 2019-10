Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég kicsi az esélye a megállapodásnak, de az is kérdés, ebben az esetben tartható-e a jelenlegi menetrend.","shortLead":"Elég kicsi az esélye a megállapodásnak, de az is kérdés, ebben az esetben tartható-e a jelenlegi menetrend.","id":"20191015_brexit_barnier_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86c55b4-0f10-4f99-8a02-2f4e9e8d75ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_brexit_barnier_johnson","timestamp":"2019. október. 15. 14:37","title":"Itt az újabb Brexit-ultimátum: éjfélig meg kell találni a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","shortLead":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","id":"20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7364107-0f8d-40b7-820d-75d43f35c065","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 14. 09:55","title":"Mentőautó és kocsi ütközött Nyíregyházán, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","shortLead":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","id":"20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b748-aea9-40fa-a024-713e9502c613","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","timestamp":"2019. október. 15. 14:50","title":"Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","shortLead":"Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.","id":"20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcdcb52-28d8-410f-813b-a4dff2387e04","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_barcelona_katalonia_tuntetes_rendorok_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:13","title":"Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt közleményben tudatta a korábbi főpolgármester. 