[{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél kiszolgálása mellett az ország legnagyobb fiókhálózatát is működtetni fogja. ","shortLead":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt.-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél...","id":"20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2d946a-db8c-4e80-bf36-0a10aeb3f33f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","timestamp":"2019. október. 15. 14:32","title":"Novembertől jön az ország ötödik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.","shortLead":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel...","id":"191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571432f9-a872-462d-b386-58a1826df74e","keywords":null,"link":"/kkv/191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","timestamp":"2019. október. 15. 19:23","title":"Borkai fiát közpénzből fizethetik a győri kézilabdaklubnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.","shortLead":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie...","id":"20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18419c69-a66c-4cda-aa07-d09baa77c026","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","timestamp":"2019. október. 15. 12:03","title":"Kár, hogy ezt az androidos mobilt csak Japánban árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal szórják tele a készüléket. Kifejezetten trükkös programokról van szó.","shortLead":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal...","id":"20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43828571-c4da-4b09-b155-443fb936454b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","timestamp":"2019. október. 16. 08:03","title":"Nagy gond van ezzel a 15 alkalmazással, azonnal törölje, ha valamelyik fent van a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","shortLead":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","id":"20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d81b69e-f1f0-4d37-8199-8f2633dedfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","timestamp":"2019. október. 15. 14:49","title":"Elon Musk: Olyan lesz a Tesla pickupja, mint valami harci jármű a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett róla, hogy ez ne legyen így.","shortLead":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett...","id":"20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c531dce-8427-4534-a64a-cbea47ef5e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 18:03","title":"Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam. Erdogan a katonai kalandjával otthonra üzen. ","shortLead":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam...","id":"20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e729f5-e1a6-463f-a1b7-0df3e65f7ffd","keywords":null,"link":"/360/20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","timestamp":"2019. október. 16. 10:30","title":"Hatalmát mentené Erdogan a szíriai offenzívával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti a háttérben.","shortLead":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti...","id":"20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a57a368-6023-4407-a83e-999a8ae0c59b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","timestamp":"2019. október. 15. 09:20","title":"Külügyi államtitkár: A vasárnapi választás ágyazott meg a Fidesz 2022-es győzelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]