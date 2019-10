A Hyundai motorsport részlege az N Performance-műhely, amelynek autói nemcsak a jellegzetes kék szín miatt egyediek, hanem mert komoly teljesítménynövelésen átesett autókat csinálnak az alapmodellekből. Ilyen például az Hyundai i30 N Performace is, amely egy 275 lóerős élményautó.

Nagyon nem ez a vonal ugyanakkor a kisbuszoké. A Hyundai régi jól bevált darabja a H-1-es áruszállító és kisbusz, amelynek egyébként voltak korábban igen erős motorizáltságú darabjai is. Ilyen kisbuszból még nem csináltak gyárilag N-es változatot, de a lelkes ausztrál Hyundai alkalmazottakat ez nem gátolta meg, hogy építsenek egyet.

Nem mintha a kocsiban lévő 2.5 literes dízel nem lenne elég erős, de inkább kicserélték egy 3.5 literes V6-os egységre. Ezzel pedig a játszós busz máris egy 402 lóerős és 555 Nm-es nyomatékú erőforrással garázdálkodhat.

A kocsi belsejében is sportülések kaptak helyet a sofőr és a mellette lévő utas esetében. Hátul is elegánsabb velúr bőrrel húzták be az alap szövet üléseket. A 842 literes hátsó csomagtér persze továbbra is rendelkezésre áll.

