[{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert eljön az osztozkodás ideje.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert...","id":"20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f2dfc-16f9-4110-b5d7-433d7598b7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","timestamp":"2019. október. 17. 14:23","title":"Kubatov: Az ellenzéki nász mézeshetei gyorsan elmúlnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0010e57a-d971-4d2e-8c78-a0652df76e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt focista azzal védekezett, hogy csak egy nő önbizalmát szerette volna növelni azzal, hogy megcsókolta a vonaton.","shortLead":"A volt focista azzal védekezett, hogy csak egy nő önbizalmát szerette volna növelni azzal, hogy megcsókolta a vonaton.","id":"20191017_Paul_gascoigne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0010e57a-d971-4d2e-8c78-a0652df76e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52298ed-9639-4c1d-93a1-a4ccc2d128b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Paul_gascoigne","timestamp":"2019. október. 17. 16:50","title":"Felmentették Paul Gascoigne-t a szexuális zaklatás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","shortLead":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","id":"20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5128706a-d4ca-482b-98df-1d0ef94130d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 09:46","title":"Pénteken lesz az első tisztán női űrséta - kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceceb24-1258-429c-a51f-b0643d5093b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 járat késett a drónok miatt, nyolc gépet már a reptér megközelítése közben kellett átirányítani.","shortLead":"21 járat késett a drónok miatt, nyolc gépet már a reptér megközelítése közben kellett átirányítani.","id":"20191016_Budapest_Airport_HungaroControl_repuloter_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ceceb24-1258-429c-a51f-b0643d5093b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1206b459-e384-44f1-88b1-e042068feebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Budapest_Airport_HungaroControl_repuloter_dron","timestamp":"2019. október. 16. 16:57","title":"Megszólalt a Budapest Airport és a HungaroControl a repülőtér lezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt most szó szerint lehet venni.","shortLead":"Ezt most szó szerint lehet venni.","id":"20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd2881f-d2d1-4dea-866c-62a13bff922a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","timestamp":"2019. október. 17. 04:25","title":"Videó: kemény volt a karma, mint egy tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple közzétette első statisztikáit az iOS 13 adaptációjáról. Nem született túl nagy meglepetés: az iPhone-osok rákattantak a szoftverre, azzal együtt, hogy többen hibák sorába futnak bele.","shortLead":"Az Apple közzétette első statisztikáit az iOS 13 adaptációjáról. Nem született túl nagy meglepetés: az iPhone-osok...","id":"20191018_apple_ios_13_frissites_reszesedes_ipad_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910c49f-1904-4538-9ec0-8417b8e7ab2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_apple_ios_13_frissites_reszesedes_ipad_os","timestamp":"2019. október. 18. 13:03","title":"Nagyon rákattantak az iPhone-osok az új szoftverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6385f5b-ea2c-4aa5-877f-59f3eed343e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerintük kissé túlzottan is „káprázatos” napfényben.","shortLead":"Szerintük kissé túlzottan is „káprázatos” napfényben.","id":"20191018_Nem_jott_be_a_nemet_rendoroknek_az_aranyozott_BMW","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6385f5b-ea2c-4aa5-877f-59f3eed343e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9649b70-2851-4699-9292-f6f4549927ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Nem_jott_be_a_nemet_rendoroknek_az_aranyozott_BMW","timestamp":"2019. október. 18. 12:25","title":"Nem jött be a német rendőröknek az aranyozott BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]