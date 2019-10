Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem csak a Borkai-ügyön múlt az ellenzék előretörése az önkormányzati választáson - írja véleménycikkében Lakner Zoltán. A politikai elemző szerint október 13-a szintlépés lehetett az ellenzéknek, de még nem biztos, hogy meg is tudják lépni azt. 2019. október. 18. 12:00 Lakner Zoltán: Tényleg megszűnt a centrális erőtér, kérdés mit kezdünk vele

A kispesti polgármester arra számít, hogy gyorsan döntenek Lackner Csabáról, aki a kormányközeli sajtó közölt kompromittáló felvételeket az önkormányzati választás előtt. 2019. október. 17. 14:16 Gajda Péter még a héten tisztázza a helyzetet a „fehér poros" képviselővel

Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését. 2019. október. 18. 07:31 Palkovics kész magasabb bérleti díjat is fizetni a budavári önkormányzati lakásért

Az ellenzéki jelölt szerint az újraválasztott polgármesternek nem a Fideszből kell kilépnie, hanem le kellene mondania a városvezetésről. 2019. október. 16. 13:22 Aláírást gyűjtenek Győrben, hogy lemondassák Borkai Zsoltot

A 29 colos kerekekkel szerelt terepbringával lényegében bármilyen terepen egyszerűen áttekerhetünk. 2019. október. 18. 06:41 140 kilométeres hatótávú elektromos bicikli a Peugeot-tól

A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol legfelső bíróság hétfőn hosszú börtönbüntetésre ítélt kilenc függetlenségpárti katalán politikust. A helyiek újabb összetűzésektől tartanak, a tiltakozás más városokra is átterjedt. 2019. október. 16. 13:58 Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak

Pillanatkép 2018-ból, az orgia állítólagos évéből. 2019. október. 18. 06:30 Borkai Zsolt nem tette meg, mi nyilvánosságra hozzuk a vagyonnyilatkozatát

Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. 2019. október. 16. 13:04 Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal