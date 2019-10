Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX. kerület cége nem működött szabályszerűen. A IX. kerület cége működteti a parkolást, erről több leleplező cikk is született.\r

\r

","shortLead":"Négy kerület gazdasági társaságait vizsgálta az Állami Számvevőszék, kettő rendben volt, de a XIII. kerület és a IX...","id":"20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159e92c8-de8a-422d-9e70-1d945596cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34917f7b-ea6e-4926-b78b-9d4cb2ec232b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_A_ferencvarosi_parkoloceget_is_elkaszalta_a_ASZ","timestamp":"2019. október. 21. 12:10","title":"A ferencvárosi parkolócéget is elkaszálta a ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra a választók húsz százaléka voksolt. Az élen a bevándorlásellenes Svájci Néppárt végzett, amely 3 százalékponttal visszaesve 26 százalékot kapott.","shortLead":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra...","id":"20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e4decf-5bea-4c83-ae6f-deddab6ecfde","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","timestamp":"2019. október. 20. 19:40","title":"A svájci választáson is beindult a zöld hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt hiánypótló kiállítás a közelmúltban. Tehetséges nők, Picassót és Chagallt lencsevégre kapó művészek és magyarok, akikről néhány éve még nem is tudtuk, hogy innen szakadtak el egy jobb élet reményében. Hogyan modernizálták az emigráló művészek a francia fotográfiát, miért volt annyi nő a kivándorolt művészek között, és mit keres André Kertész radiátora egy múzeumban? ","shortLead":"Itthon alig, esetleg egyáltalán nem ismert, magyar származású, ám Franciaországba emigrált fotográfusok képeiből nyílt...","id":"20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0266ef1-5867-4c99-8f0d-5b4d5cd24142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b5cc-3ff5-48cd-99e3-efb6c692cc07","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_fotok_franciaorszag_magyar_kertesz_brassai","timestamp":"2019. október. 20. 20:00","title":"Előkerült André Kertész radiátora, közben pár francia fotográfusról kiderült, hogy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és úgy jutott be a kiszemelt lakásba, de egy esetben a társaival elkábítottak egy egyedül élő áldozatot.","shortLead":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és...","id":"20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0dbb44-71d9-4b28-a886-94b0291e9b89","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","timestamp":"2019. október. 21. 11:06","title":"Idős embereket fosztott ki egy nő, 12 év fegyházat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490e8740-12ae-4d37-9710-2dda13995d04","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490e8740-12ae-4d37-9710-2dda13995d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2019. október. 22. 07:30","title":"Hol van az a határ, amikor depresszió válik a stresszből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]