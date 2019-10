Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c942c-96b1-45b4-b03b-954b2e15e135","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_emberoles_pecs_elfogas_rendorseg_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2019. október. 22. 10:12","title":"Megöltek egy nőt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","shortLead":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","id":"20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8d9b-01b0-4fcb-9de2-27b4b2ec36b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 22. 07:28","title":"Johnson három nap alatt nyomná át a parlamenten a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1982 óta nem volt ilyen kicsi, a váratlan melegtől ment hirtelen össze. ","shortLead":"1982 óta nem volt ilyen kicsi, a váratlan melegtől ment hirtelen össze. ","id":"20191022_Hirtelen_osszezsugorodott_az_ozonlyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f459143d-e4ec-4a04-8742-abac699f837b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Hirtelen_osszezsugorodott_az_ozonlyuk","timestamp":"2019. október. 22. 18:33","title":"Hirtelen összezsugorodott az ózonlyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","id":"20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73fe831-361a-43fe-a2fd-b1aea63e9d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 22. 10:20","title":"Irattartóban szállította a kokaint a menetrend szerinti busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto Show. ","shortLead":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto...","id":"20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150b1d8-3206-4241-9ac4-2366af1199de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","timestamp":"2019. október. 22. 12:00","title":"Tucatnyi újdonság – ezek a legfontosabb modellek az idei Budapest Auto Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","shortLead":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","id":"20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ea6a4-a276-436f-be03-a1405847bb01","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","timestamp":"2019. október. 22. 12:50","title":"Még egy helyettest kinézett magának Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti...","id":"20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03d469d-6b78-403b-bbf9-3bce50bea6a8","keywords":null,"link":"/360/20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","timestamp":"2019. október. 22. 18:15","title":"Radar360: Karácsonynak üzent a kormány, Hadházy perelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát. Egy szlovák viszonteladónak köszönhetően most nemcsak a pontos dátum szivároghatott ki, de az is, hogy mennyibe kerül majd a konzol.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát...","id":"20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a19edfa-9731-481c-8a34-e75065f6d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","timestamp":"2019. október. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott, mikor jön a PlayStation 5, és az is, mennyibe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]