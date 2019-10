Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","id":"20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846046e4-d5fe-45c5-af88-5ee1ed8371ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 25. 07:15","title":"Pár napig még kitart az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepeltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben négyen megsérültek.","shortLead":"A balesetben négyen megsérültek.","id":"20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391b5a84-70c3-4329-a58a-ef9ed271e39c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","timestamp":"2019. október. 25. 06:15","title":"Lovas kocsi ütközött teherautóval Somogyban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3baee-0798-4952-b726-df0bc98b62e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A társadalmi igazságosságról és a zöld küzdelemről beszélt az LMP társelnöke az október 23-i megemlékezésen.","shortLead":"A társadalmi igazságosságról és a zöld küzdelemről beszélt az LMP társelnöke az október 23-i megemlékezésen.","id":"20191023_LMP_A_mai_forradalmarok_a_klimavaltozas_ellen_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb3baee-0798-4952-b726-df0bc98b62e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cae91-feea-4287-81ce-346dd4a55597","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_LMP_A_mai_forradalmarok_a_klimavaltozas_ellen_tuntetok","timestamp":"2019. október. 23. 14:39","title":"LMP: A mai forradalmárok a klímaváltozás ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","shortLead":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","id":"20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fda8d1-3b51-4328-b17e-2bbd96ec3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","timestamp":"2019. október. 24. 14:04","title":"Vadonatúj volt a Volvo, ami a magyar határon akadt fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erről is a klímaváltozás tehet: egyre több váratlan turbulenciának lesznek kitéve a légi utasok.","shortLead":"Erről is a klímaváltozás tehet: egyre több váratlan turbulenciának lesznek kitéve a légi utasok.","id":"201943_tobb_turbulencia_derult_egbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56132c9-7406-4060-a7ce-ae9e0802af65","keywords":null,"link":"/360/201943_tobb_turbulencia_derult_egbol","timestamp":"2019. október. 25. 10:00","title":"Joggal aggódhatnak a repülőn utazók, több lesz a turbulencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a7d5a-1029-4c5b-b687-d14e27278e0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olcsóbb és kezelhetőbb a mackónál, és egészen hasonló.","shortLead":"Olcsóbb és kezelhetőbb a mackónál, és egészen hasonló.","id":"20191025_Pandava_festett_kutyakkal_robbantott_egy_kinai_kavezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a7d5a-1029-4c5b-b687-d14e27278e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a435cc73-86ee-49b9-a47a-97933f60feed","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Pandava_festett_kutyakkal_robbantott_egy_kinai_kavezo","timestamp":"2019. október. 25. 10:57","title":"Pandává festett kutyákkal robbantott egy kínai kávézó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]