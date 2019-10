Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen. A helyi Fidesz szerint máris politikai tisztogatás történt, Márki-Zay Péter viszont azt mondja, hogy a szabálytalanságokra már korábban fény derült, de eddig éppen az eddig többségben levő Fidesz akadályozta a leváltásukat.","shortLead":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen...","id":"20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f1f13-b1d1-4242-a068-0049b0891524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","timestamp":"2019. október. 24. 17:48","title":"Márki-Zay máris leváltott cégvezetőket: „Lázár borosládáit faragták, vadhúst tároltak a hűtőben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárhelyi Fidesz szerint a polgármester tettestárs volt, amennyiben bűncselekmények történtek az önkormányzati cégeknél. A közgyűlés csütörtökön szavazta meg, hogy visszahívják az önkormányzati cégek vezetőit.","shortLead":"A vásárhelyi Fidesz szerint a polgármester tettestárs volt, amennyiben bűncselekmények történtek az önkormányzati...","id":"20191025_Reagalt_a_helyi_Fidesz_a_hodmezovasarhelyi_cegvezetok_levaltasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16073e3-3925-438c-9e7f-636460db182e","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_Reagalt_a_helyi_Fidesz_a_hodmezovasarhelyi_cegvezetok_levaltasara","timestamp":"2019. október. 25. 08:35","title":"\"Becsületsértés\": reagált a Fidesz a hódmezővásárhelyi cégvezetők leváltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit. A kutatók már elkezdték beszerezni az engedélyeket, hogy a készítmény forgalomba kerülhessen.","shortLead":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit...","id":"20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955bb941-35b3-4946-bfbc-7299ac098612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","timestamp":"2019. október. 24. 09:33","title":"Megvan az ellenszer? Óriási áttörést értek el egy Alzheimer-gyógyszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bíróság szerint nem csalás 760-szor utazni a vonaton jegy nélkül, a vasúttársaság viszont ragaszkodik a kártérítéshez.","shortLead":"A bíróság szerint nem csalás 760-szor utazni a vonaton jegy nélkül, a vasúttársaság viszont ragaszkodik a kártérítéshez.","id":"20191024_A_MAV_be_akarja_vasalni_a_11_millio_forintot_a_ferfin_akit_760_blicceles_utan_felmentettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9332ab2-c2ae-4876-939b-9e2a0d5b835f","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_A_MAV_be_akarja_vasalni_a_11_millio_forintot_a_ferfin_akit_760_blicceles_utan_felmentettek","timestamp":"2019. október. 24. 18:48","title":"A MÁV be akarja vasalni a 11 millió forintot a férfin, akit 760 bliccelés után felmentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal hajtott járművek. ","shortLead":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal...","id":"201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96078f-2691-4e81-b48d-cfed989245a0","keywords":null,"link":"/360/201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","timestamp":"2019. október. 25. 14:00","title":"Nyakunkon az elektromos autók forradalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben négyen megsérültek.","shortLead":"A balesetben négyen megsérültek.","id":"20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391b5a84-70c3-4329-a58a-ef9ed271e39c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","timestamp":"2019. október. 25. 06:15","title":"Lovas kocsi ütközött teherautóval Somogyban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]