[{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","shortLead":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","id":"20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dab8b-a571-4f57-941f-0536839aa28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","timestamp":"2019. október. 29. 08:36","title":"Maradandó fogyatékosságot okozott a gondatlan sofőr a vétlen autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy, hogy Karácsony Gergellyel milyen koncertre mennénk. A Duma Aktuál csapata a főpolgármesteri kampányok legmélyebb bugyraiba merült el. ","shortLead":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy...","id":"20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08f66d-6c99-4021-87a8-18fc029bbcab","keywords":null,"link":"/360/20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","timestamp":"2019. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Karácsony Gergelyt nem érdemes hazavinni, mert a nagyi úgyis vérfideszes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része a csúcstechnológia – tapasztalta a HVG helyszínen járt tudósítója.","shortLead":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része...","id":"201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05aff06-99a8-4c60-91be-03bd710133d9","keywords":null,"link":"/360/201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","timestamp":"2019. október. 27. 12:00","title":"Kiterjesztett orvoslás: okosszemüvegben operáló sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]