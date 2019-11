Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","id":"20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc374c5-22aa-43d7-baad-2c7d50f93ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","timestamp":"2019. november. 04. 14:43","title":"Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese is lesz Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","shortLead":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","id":"20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb077c0-c4ff-4088-a88f-a82762b516ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","timestamp":"2019. november. 02. 18:31","title":"Harcoló kurd nők üzentek a magyar népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0faa0d-ddd2-4f03-87ad-b346cda3b8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hadiipari cég megvásárlásáról a szerződést már alá is írták, azt nem árulják el, hogy mennyibe került.","shortLead":"A hadiipari cég megvásárlásáról a szerződést már alá is írták, azt nem árulják el, hogy mennyibe került.","id":"20191104_Osztrak_hadiuzemet_vett_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0faa0d-ddd2-4f03-87ad-b346cda3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77d1a3d-6896-40a1-86f3-67cde33be48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Osztrak_hadiuzemet_vett_a_kormany","timestamp":"2019. november. 04. 07:28","title":"Osztrák hadiüzemet vett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb fejlesztőket egyaránt érintve, egyúttal megváltoztatva az alkalmazáshoz kapcsolódó csillagok számát is.","shortLead":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb...","id":"20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92738bda-aa72-4561-aa74-14ee3ab32312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","timestamp":"2019. november. 04. 15:03","title":"Gondban a fejlesztők: sok millió értékelés tűnt el az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","shortLead":"Az eddigi legerősebb Minik révén 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as sprintet.","id":"20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf82dfe-7e9d-4945-a81b-c9e0c53f0135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29b1bc0-7338-4063-a3ed-2f4f68ad1112","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_125_millio_forinttol_indul_itthon_a_306_loeros_uj_mini","timestamp":"2019. november. 04. 07:59","title":"12,5 millió forinttól indul itthon a 306 lóerős új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","shortLead":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","id":"20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888b24a-1dbc-47c3-a146-5948dbd286eb","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","timestamp":"2019. november. 04. 12:09","title":"Százmilliárdokért vásárolta be magát a Mol egy azeri olajmezőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit elitpolitikus.","shortLead":"Tarka nyakkendők, valóságshow-szereplő csalfa feleség, teniszszenvedély - John Bercow minden, csak nem a tipikus brit...","id":"20191103_john_bercow_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3872c181-3b9e-4ab0-a473-e11ffaddabbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f36ef8-60b1-4928-bb9c-46f951a51bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_john_bercow_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Hét ok, amikért hiányozni fog a brit parlament különc elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról. Izgalmas és kecses lesz az újdonság, legfeljebb az ára lesz kicsit lelombozó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt már valós fotó szivárgott ki a modern köntösbe öltöztetett Motorola Razr telefonról...","id":"20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea76ec5-cfe5-498c-8cc1-b7cc565daaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fb643f-89cf-4176-8b31-25a6ca2094ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kiszivargott_kep_osszehajthato_motorola_razr","timestamp":"2019. november. 04. 11:03","title":"Kiszivárgott fotó: ilyen a Motorola nagy klasszikus telefonjának most érkező, összehajtható kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]