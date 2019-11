Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott megbetegedés miatt veszélyes.","shortLead":"Két, egyszerre megjelent kutatás is ugyanazt a megállapítást tette: a kanyaróvírus nem csak az általa okozott...","id":"20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701efde-57b7-4369-9361-1bc06437d515","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_kanyaro_virus_megbetegedes_immunrendszer","timestamp":"2019. november. 04. 12:03","title":"Sokkal nagyobb bajt csinál a kanyaróvírus, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 04. 19:00","title":"Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","id":"20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a0b7e-21e5-40ce-947d-8b6514a156aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 04. 10:33","title":"Szomorkodhat Mark Zuckerberg, a Google most legyőzte a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a neves vezetéstudományi szakértők - Jim Collins és Morten T. Hansen - új könyve. Részlet. ","shortLead":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó...","id":"20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29d921-be85-42fd-833c-4d8c7d14a547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","timestamp":"2019. november. 03. 19:15","title":"Sikerre vágyik? Íme 5 makacs tévhit, ami csak nehezíti a dolgát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség is figyelmeztetést adott ki. Az incidens ugyanakkor nem eredményezett globális fertőzöttséget.","shortLead":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági...","id":"20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0324ecd-d9a5-4b56-b5ab-567fdbbb13b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 04. 19:03","title":"Megindult az újabb támadás a számítógépek ellen, de úgy tűnik, egyelőre nincs miért félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső...","id":"20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31588e5-ed58-435e-b7f8-0efb1c437bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. november. 04. 19:47","title":"Borzasztó idő lesz holnap, rengeteg eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem változott, nehéz nem erre gondolni november 4-én. Az MSZP-től a kormány szerint nem hiteles a szabadságjogokért aggódni. Cikkünk folyamatosan bővül. ","shortLead":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem...","id":"20191104_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fe24fb-3706-42b5-becf-6afed895eedb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Orszaggyules","timestamp":"2019. november. 04. 13:22","title":"Országgyűlés: a kormány szerint a baloldal nem változott, \"nehéz nem erre gondolni november 4-én\" – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak. Az olvasóvá nevelés fontosságát és gyakorlati megvalósításának lehetséges módjait közvetíti egy új könyv és a hozzá kapcsolódó 21 napos kihívás.","shortLead":"Plusz 1,4 millió hallott szó előnnyel kerülnek iskolába azok a gyerekek, akiknek a szülei naponta 5 mesét olvasnak...","id":"20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36dae15-6358-463c-9379-1d387e7dda3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82dac49-0967-46b5-94e7-b8d83395a6b3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Itt_egy_ertelmes_kihivas_olvassunk_napi_15_percet_a_gyerekeinknek","timestamp":"2019. november. 04. 10:58","title":"Itt egy értelmes kihívás: olvassunk napi 15 percet a gyerekeinknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]