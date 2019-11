Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt a csillagászati megfigyelési technológiák, valamint az űrutazás közelmúltjáról és jelenéről is.","shortLead":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt...","id":"20191117_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d80d2f-4eef-472a-813b-d9907f3f9fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 17. 21:33","title":"Podcast: Elon Musk a sci-fiből csinált valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, nem is tudott róla.","shortLead":"Sőt, nem is tudott róla.","id":"20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005c262-afe7-4836-9802-1c679be2623d","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Erzsebet_kiralyno_nem_hagyta_jova_Andras_herceg_interjujat","timestamp":"2019. november. 18. 14:12","title":"Erzsébet királynő nem hagyta jóvá András herceg interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","shortLead":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","id":"20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1330f6df-c5f5-481c-9d24-e39e311670d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","timestamp":"2019. november. 19. 10:55","title":"Elrendelték a távoltartást a Bujákon összevert nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal a korábbiakhoz képest “megújított” billentyűzet érdekelte.","shortLead":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal...","id":"20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b15e379-3150-4796-b04a-3c8953a11b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Videó: szétszedték a legújabb MacBook Prót, hogy lássák a különlegességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának fényképezéséért. ","shortLead":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának...","id":"20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90547313-7e39-4199-b37b-4bdf185cf9a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","timestamp":"2019. november. 18. 11:10","title":"Nemzetközi díjat kapott Rév Marcell az Eufóriáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","shortLead":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","id":"20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adae2700-53a1-4253-9482-ba5889df10d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","timestamp":"2019. november. 18. 18:34","title":"Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak a közösség részvételén alapuló szolgáltatások. ","shortLead":"Csomagot küldeni 2019-ben már nem csak a postával lehet. Külföldön néztünk körbe, hogy milyen új alternatívákat hoztak...","id":"201946_maganuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62b6ed2-3bd9-4195-9543-5d2f025be7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc112a-b476-48ec-a64f-2dd652d04951","keywords":null,"link":"/360/201946_maganuton","timestamp":"2019. november. 17. 16:30","title":"A csomagküldésnek is van Uberje, ráadásul több is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését jelezné. Az állami lakáspolitikák pedig nem javítanak, hanem a legtöbb esetben tovább mélyítik az egyenlőtlenségeket – erre a megállapításra jutott a Habitat for Humanity 2019-es lakhatási jelentése.","shortLead":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek...","id":"20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40210117-7ab3-4388-a0c6-36b4ce2ce39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","timestamp":"2019. november. 18. 20:00","title":"Beázó tető, penészes falak: a magyar lakosság negyede él ilyen lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]