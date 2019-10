Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","shortLead":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","id":"20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363c9c5a-0041-4e99-b289-1a2ec1e0d43b","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:24","title":"Újabb két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves ünnepi modellt.","shortLead":"Pontosan ezt történt most a Mercedes-Benz G-osztály kockaterepjáró kínai klónjával. Elkészítették belőle a 70 éves...","id":"20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b41608-6f4f-4fae-bb00-d95c348205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc04f09-d4d6-4ed4-823d-ffdac0e724fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_A_kinai_ipar_varazsa_amikor_kulonleges_unnepi_valtozat_keszul_egy_lekoppintott_autobol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:26","title":"Kínai ipari abszurd: különleges, ünnepi változatot készítenek egy lekoppintott autóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett.","shortLead":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség...","id":"20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682f484f-0131-455c-906a-8e9b95b8bb38","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:58","title":"Húsz év fegyházat kapott a férfi, aki eltávozása alatt megölte a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy kisfiúnak az apja a világ közepe.","id":"20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6341348d-dbb8-4b29-8563-211a11514c7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_John_Legend_a_kisfiaval_zongorazik_egy_elkepesztoen_cuki_videon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:49","title":"John Legend a kisfiával zongorázik egy elképesztően cuki videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelöltet megdöbbentette az újabb elutasítás, amely szerinte hazugságokon alapul. A döntés régi időkre emlékezteti, szerinte a szabályok egyértelmű és szándékos megszegésével történt. Az is lehet, hogy bírósághoz fordul.","shortLead":"A magyar biztosjelöltet megdöbbentette az újabb elutasítás, amely szerinte hazugságokon alapul. A döntés régi időkre...","id":"20190930_Trocsanyi_megdobbent_az_ujabb_elutasitason_gondolkodik_a_jogi_elegtetelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babba9cd-ac61-49f3-ab2a-145c4978385e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_megdobbent_az_ujabb_elutasitason_gondolkodik_a_jogi_elegtetelen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:50","title":"Trócsányi megdöbbent az újabb elutasításon, gondolkodik a jogi elégtételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]