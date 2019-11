Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","shortLead":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","id":"20191120_Fa_nott_az_autoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc348a77-9e69-43ee-bfae-9a38d054d985","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Fa_nott_az_autoban","timestamp":"2019. november. 20. 10:23","title":"Fát növesztett magában egy autó, ráadásul egyik napról a másikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen.","shortLead":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai...","id":"20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0470e63-fa65-4f66-8a21-5f30b36297e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","timestamp":"2019. november. 20. 09:03","title":"Hatalmas víznyelőrendszert fedeztek fel Kínában, lenyűgöző képek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ez az első alkalom.","shortLead":"Nem ez az első alkalom.","id":"20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a07f73-b87e-48fe-9f10-12d55d1b64ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","timestamp":"2019. november. 19. 11:25","title":"Janet Jackson csúnyán cserbenhagyta a rajongóit, tömegesen hagyták ott a koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már Moholy-Nagy-díjas is. 