Olvasónk szerint az egyikük még le is köpte az egyik felvétel készítőjét.

Négy fiatal mászott fel a 4-es, 6-os villamos hátuljára az Oktogonnál, ez látható azokon a fotókon, amelyeket az egyik olvasónk juttatott el hozzánk. Azt írta, többen fotózni kezdték a négyest, az egyiküket válaszul az egyik tujázó leköpte. Olvasónk azt írta, a fiatalok akkor is szerelvényen voltak, amikor az elindult.

Ez már nem az első ilyen eset. Múlt héten az RTL Klub közölt felvételeket egy lányról, aki szintén a 4-es, 6-os villamoson tujázott.

A csatornának akkor Nagy Ferenc, a Villamos Független Szakszervezet képviselője azt mondta, a mutatvány életveszélyes is lehet. A villamosok óránként akár 50 kilométeres sebességre is felgyorsulhatnak két megálló között, és ha ilyenkor valaki leesik, súlyos sérüléseket szenvedhet. Az is előfordulhat, hogy a szemben érkező villamos alá esik, és elgázolják.

A Budapesti Közlekedési Központ akkor azt közölte, hogy a villamosvezetők nem látják, ha valaki felkapaszkodik a jármű végére, és nincs eszköz a társaság kezében, amellyel ezt megakadályozhatnák.