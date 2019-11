Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","shortLead":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","id":"20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5da9d3-0486-44a9-920e-7dc0640bd9f8","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","timestamp":"2019. november. 22. 10:30","title":"India is felkapta a fejét Németh Sándor szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","shortLead":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","id":"20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290846-1f14-4cdf-ab40-e896936fb4d9","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","timestamp":"2019. november. 21. 16:35","title":"Újszülöttet találtak a kecskeméti kórház inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","shortLead":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","id":"20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373ea6b-1dc4-42ce-a939-0221e917a6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","timestamp":"2019. november. 23. 12:58","title":"2022-re mind a negyven emeletes vonat járni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","id":"20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5d4ccf-355d-41a4-8de9-e19622b9da84","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","timestamp":"2019. november. 21. 14:59","title":"Trócsányi megtalálta, minek lehet örülni a magyar kormányt elítélő strasbourgi ítéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","shortLead":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","id":"20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a880bd-c6aa-4885-bd10-ecad5ff7c145","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","timestamp":"2019. november. 21. 15:12","title":"Eltűnhet a trópusi növényfajok harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók 19,5 millió értékű marihuánát foglaltak le a lakásukon.","shortLead":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók...","id":"20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743e4de-65a3-4120-8f76-cf70488b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","timestamp":"2019. november. 22. 10:57","title":"Egy apa és a fia otthon árulták a drogot, 6,5 kiló fűvel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s az utolsó fordulóban a most ellenzékben lévő Timosenko arra emlékeztette az ország polgárait, hogy volt idő, amikor a humoristából lett államfő még azzal próbálta növelni ismertségét, hogy a péniszével szólaltatott meg egy zongorát. Vagy legalábbis úgy tett, mintha. ","shortLead":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s...","id":"20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6758ac3-2430-41b6-a5c4-547e1593f95e","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","timestamp":"2019. november. 21. 16:40","title":"Újra előkerült a videó, ahol az ukrán elnök nem a kezével, nem a lábával és nem is a fejével zongorázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség elutasította Szabó Tímea feljelentését.","shortLead":"Az ügyészség elutasította Szabó Tímea feljelentését.","id":"20191122_Elutasitotta_az_ugyeszseg_Szabo_Timea_feljelenteset_a_Borkaiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb0a2d6-6c46-44be-aba0-de35b5157f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Elutasitotta_az_ugyeszseg_Szabo_Timea_feljelenteset_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. november. 22. 07:50","title":"Hivatali vesztegetés miatt nem nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]