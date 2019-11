Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner november 26-án ünnepli a 80. születésnapját. Nyolc kedvenc dalunkkal köszöntjük.","shortLead":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner...","id":"20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106ee24-7e17-448c-a4a8-15806c0bf6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","timestamp":"2019. november. 26. 12:55","title":"Tina Turner 80 – íme a megállíthatatlan énekesnő nyolc felejthetetlen dala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent meg könyve Orbán Viktorról Olaszországban, „Orbán. Egy despota Európában” címmel. Bottoni szerint Orbán egy regionális influenszer, aki a budai terepjárósoknak elad egy Fideszt, a berettyóújfalui kétkezi munkásnak elad egy másik Fideszt. Zsarnoki, predátor állam a Fideszé – mondta interjúnkban.","shortLead":"A Fidesz mára egy átnevelőtábor lett – állította az apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész, akinek most jelent...","id":"20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad922b7-b913-4646-94b4-0dd31e0920db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8936977a-4648-44a4-a584-ba4f97849e6a","keywords":null,"link":"/360/20291126_Stefano_Bottoni_az_Orbanrendszerrol_A_lopas_is_egy_ideologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:35","title":"Stefano Bottoni az Orbán-rendszerről: A lopás is egy ideológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel foglalkozó Mercer, amely a negatív kamatok és az elöregedés miatt oly nagy bajba került, hogy figyelmeztetni kellett a nyugdíjasokat: lehet, hogy ezentúl kevesebbet kapnak. Korábban ilyesmi elképzelhetetlennek számított Hollandiában. Mi történt?","shortLead":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel...","id":"20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaa7c6-b247-4d3f-9537-10066ebbb6fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","timestamp":"2019. november. 26. 07:20","title":"Túl sok pénz került elő, amivel nem számoltak a nyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra, és máris kirajzolódik az idei év történéseinek hatása, melynek révén máris alakul a gyártók helyzete.","shortLead":"Közzétette idei harmadik negyedévre vonatkozó okostelefon-piaci jelentését a Canalys. Elég rápillantani a grafikonra...","id":"20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d863d4-dd0f-41ae-9852-aaeac688fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560a5ed-c198-431e-a679-0e2fa1eef736","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_samsung_huawei_apple_xiaomi_hmd_nokia_mobilpiac_helyzete_2019_q3","timestamp":"2019. november. 25. 08:03","title":"Megállt a Huawei (0%), tör fel a Xiaomi (+73%) és a Samsung is jól megy Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","shortLead":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","id":"20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf1c5d-a231-4a56-a744-9b1236b46f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","timestamp":"2019. november. 25. 10:19","title":"16,2 milliárd dollárért kelt el a Tiffany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","shortLead":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","id":"20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117308c1-307b-45ac-b417-99cb0ea9b314","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","timestamp":"2019. november. 25. 12:10","title":"Londonnak sem kell az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","shortLead":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","id":"20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484511a9-1b28-460e-8da0-9d5afd01a9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","timestamp":"2019. november. 24. 14:48","title":"Elmondta a rendőrség, mennyibe került a városlakók elzárása Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]