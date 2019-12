Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul falja a kilométereket. Az aprócska különbséget úgy hívják: négy évtized.","shortLead":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul...","id":"20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98adf4-c2d1-43f6-b27d-6653a393ad2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. december. 01. 15:30","title":"Villany-Zsiguli vs. elektromos Mercedes: szovjet-német párbajt rendeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le a spanyol rendőrség Barcelona közelében - tudatta szombaton a hatóság.","shortLead":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le...","id":"20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb7d0ba-c292-43fd-9925-aa5c0d5fc501","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 30. 16:27","title":"Soha nem látott mennyiségű kristálymetet foglaltak le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újabb lehetőséget ad arra, hogy segítsük az algoritmusát: mostantól kézzel is megjelölhetjük az ismerőseinket a fényképeinken.","shortLead":"A Google újabb lehetőséget ad arra, hogy segítsük az algoritmusát: mostantól kézzel is megjelölhetjük az ismerőseinket...","id":"20191130_google_fotok_fenykep_megjeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769ed02f-a0d5-4ef7-bd47-12e29696ff3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_google_fotok_fenykep_megjeloles","timestamp":"2019. november. 30. 12:03","title":"Nézzen rá a telefonján a (Google) Fotókra, régóta várt hasznos funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább egy hónapig tartó munka senkinek sem tűnt fel menet közben.","shortLead":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább...","id":"20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdf531a-d7ad-4345-a318-a2273568bca1","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Gyalogsági ásóval vagy homokozólapáttal cselezték ki a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","shortLead":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","id":"20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d79e16-02ee-4dfc-95d0-494077af6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","timestamp":"2019. november. 30. 08:14","title":"300 milliót emésztett fel Putyin és Erdogan látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hólapátot ideje előszedni a sufniból, mert szükség lesz rá.","shortLead":"A hólapátot ideje előszedni a sufniból, mert szükség lesz rá.","id":"20191130_Megmaradhat_a_ho_a_hetfoi_havazas_utan__terkepen_mutatjuk_hol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcc6c7-665f-444b-94fb-8c882700d027","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Megmaradhat_a_ho_a_hetfoi_havazas_utan__terkepen_mutatjuk_hol","timestamp":"2019. november. 30. 18:02","title":"Megmaradhat a hó a hétfői havazás után - térképen mutatjuk, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]