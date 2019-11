Magyarországon is egyre népszerűbbek és elterjedtebbek az elektromos rollerek, miközben a rájuk vonatkozó törvényi szabályozás nem világos.

Pető Attila közlekedési szakértő videóban járja körül a témát. A rollerek ügyében neki sem könnyű eligazodnia, mivel az egyes szabályozások között van olyan, amely szerint például egy segédmotoros kerékpárhoz ülés is tartozik, ugyanakkor a rollernek kétségtelenül van egy pár kereke és motorja is. A témával a hvg.hu is részletesen foglalkozott, vonatkozó cikkünket ide kattintva érheti el.

A kérdést azért fontos eldönteni, mert mind a szabályos közlekedés, mind a balesetek elbírálása attól függ, hogy egyáltalán vonatkozik-e rájuk a KRESZ, például lehet-e jogosítvány nélkül vezetni, illetve járdán vagy kerékpárúton közlekedni vele. Ebben azonban a hatályos törvények nem segítenek. Egyetlen rendeletet talált – ez a budai Vár közlekedéséről szól –, amelyben a rollert és a hasonló dolgokat "járműnek nem minősülő, közlekedésre szolgáló eszköznek" minősítik.

Pető álláspontja szerint a roller nem segédmotoros kerékpár. Emellett szól, hogy nincs két fékrendszere, nincs megfelelő szabványos helyzetjelző lámpája, és a hangjelzés is esetleges. Azt is mondja, hogy a rollerek motorrá minősítése azzal járna, hogy a teherautók és buszok között kellene közlekedniük, ami rendkívül veszélyes lenne.

Pető Attila szerint a KRESZ módosításra szorul, és ezeket az új, "járműszerű eszközöket" – beleértve a hoverboardokat, egykerekűeket és hasonlókat – külön kell szabályozni, hogy egyértelmű legyen a helyük a közlekedésben.