[{"available":true,"c_guid":"69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","shortLead":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","id":"20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93970fc-f05c-4db5-99e0-1e4fd61ab626","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","timestamp":"2019. november. 28. 14:15","title":"Miben különbözik a kézműves whisky a hagyományostól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","shortLead":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","id":"20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae47fe8-40cf-4ecf-b49b-ee1ba3895cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","timestamp":"2019. november. 28. 16:18","title":"Beszakadt a Facebook, akadozik az Instagram és a Messenger is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétált, ütött. ","shortLead":"Sétált, ütött. ","id":"20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06d683-77e5-45a6-8319-1939e386f6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","timestamp":"2019. november. 29. 18:58","title":"Megütött egy embert egy férfi a Duna korzónál, mert nem tetszett neki, hogy telefonál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","shortLead":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","id":"20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8316f369-6dab-47cf-af8e-27dc0b75cc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","timestamp":"2019. november. 29. 13:42","title":"Döntött a kormány: minden 18 év alatti SMA-beteg megkaphatja a Spinraza-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","shortLead":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","id":"20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62b771-04ba-458f-80d9-a2ffbb2cc249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","timestamp":"2019. november. 28. 20:06","title":"10 milliárdot költhet a magyar űrhajósokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem tiszteletlenségből tették, az újítás mögött figyelemfelhívó szándék állt. ","shortLead":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem...","id":"201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930705a-a451-490a-b799-5355697c5084","keywords":null,"link":"/360/201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 19:00","title":"Átírták Vivaldi legismertebb művét, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"Serdült Viktória - Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Hasraütésszerűen, jogszabályi háttér nélkül nevezhette segédmotoros kerékpárnak az elektromos közösségi rollereket a belügyminiszter. Jogszabályváltozásról sem az érintettek, sem pedig a közlekedési szakértők nem tudnak, így akár bírósági eljárások tucatjai is indulhatnak, ha a rendőrök betartják Pintér Sándor rendelkezését – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Hasraütésszerűen, jogszabályi háttér nélkül nevezhette segédmotoros kerékpárnak az elektromos közösségi rollereket...","id":"20191128_pinter_e_roller_rendorseg_das_kozlekedes_segedmotoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82f07fe-fa21-4c24-89b9-39ee31987d7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_pinter_e_roller_rendorseg_das_kozlekedes_segedmotoros","timestamp":"2019. november. 29. 06:33","title":"Perek sokasága jöhet Pintér Sándor bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","shortLead":"Minden szerzőnek megvan a csak rá jellemző, speciális szókincse.","id":"20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe7502d-a31d-422a-8a02-0b77f331dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934650-3123-4096-a875-127f13cf8d96","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Moliere_muveit_minden_bizonnyal_maga_Moliere_irta","timestamp":"2019. november. 29. 11:16","title":"Moliere műveit minden bizonnyal maga Moliere írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]