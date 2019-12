Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb, szíriaiakat elszállásoló menekülttáborában, Zaatariban. Az itt készült dokumentumfilmjét, az Apró lelkeket nemrég mutatták be a Verzió Filmfesztiválon. Azt mondja, többek között azt szeretné, ha a nézők megértenék, bárkivel megtörténhet, hogy arra ébred: lebombázzák az országát. ","shortLead":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb...","id":"20191201_Dina_Naser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d45f6b-6a8b-4cc1-82ca-309e11345158","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Dina_Naser","timestamp":"2019. december. 01. 20:00","title":"„Nem szeretem, hogy menekülteknek hívjuk őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013637e6-ce47-43ac-9c04-6500be432c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért most szólaltak meg, mert az emberi történelemből – és annak legsötétebb fejezetéből – ismert veszedelmek alattomos visszatérését érzékelik.","shortLead":"Azért most szólaltak meg, mert az emberi történelemből – és annak legsötétebb fejezetéből – ismert veszedelmek...","id":"20191201_A_kereszteny_szabadsagrol_fogalmazott_meg_kialtvanyt_tobb_felekezet_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=013637e6-ce47-43ac-9c04-6500be432c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bbe0b8-f963-4cd9-b5ed-b36ea2787621","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_kereszteny_szabadsagrol_fogalmazott_meg_kialtvanyt_tobb_felekezet_tagja","timestamp":"2019. december. 01. 20:33","title":"Az igazi keresztény szabadságról írt kiáltványt több keresztény felekezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kéthavonta imareggelikkel fogják inspirálni Európa népeit a keresztény értékek védelmére – mondta Csizmadia László. Barsi Balázs ferences szerzetes szerint az ima által kapcsolatba lépünk Istennel, az étkezés által pedig részévé válunk az univerzumnak.\r

","shortLead":"Kéthavonta imareggelikkel fogják inspirálni Európa népeit a keresztény értékek védelmére – mondta Csizmadia László...","id":"20191202_Imareggelikkel_szall_harcba_a_kereszteny_ertekek_vedelmeert_a_COFCOKA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6da3fdb-a937-4aaf-82cc-c2c543d4e9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Imareggelikkel_szall_harcba_a_kereszteny_ertekek_vedelmeert_a_COFCOKA","timestamp":"2019. december. 02. 11:47","title":"Imareggelikkel száll harcba a keresztény értékek védelméért a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","shortLead":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","id":"20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a806fd3-398f-4343-8ca8-832de43be3eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","timestamp":"2019. december. 02. 12:21","title":"A II. kerületben ma senkit nem bírságolnak a parkolóőrök, inkább mindenki havat lapátol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette egyik középiskolai diákját. Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc846ec-5a39-4e21-b9cc-e6299472c55e","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","shortLead":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","id":"201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05fe5e9-d13a-4e2d-9047-2d7f8841bf6a","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","timestamp":"2019. november. 30. 16:30","title":"Sci-finek tűnik Egressy Zoltán új regénye, de nem az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"Lukács Krisztina","category":"velemeny","description":"Sokan örülnek, hogy nem kell nyelvvizsga az egyetemhez. Pedig az eddigi küszöb is igénytelenül alacsony volt.","shortLead":"Sokan örülnek, hogy nem kell nyelvvizsga az egyetemhez. Pedig az eddigi küszöb is igénytelenül alacsony volt.","id":"20191201_Nyelvtudas_es_egyetemi_tanulmanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0b8dbe-3b31-4cf6-ab13-ac289d8a74b2","keywords":null,"link":"/velemeny/20191201_Nyelvtudas_es_egyetemi_tanulmanyok","timestamp":"2019. december. 01. 17:05","title":"Miért nem beszélünk nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]