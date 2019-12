Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c92eb-e9af-49f6-b085-cab7add592e8","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","timestamp":"2019. december. 07. 15:16","title":"Ronaldinhóval bulizott Curtis (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dalszövegekkel foglalkozó weboldal szerint a Google kárt okoz nekik azzal, hogy a szövegeket a keresési találatok közt is megjeleníti.","shortLead":"Egy dalszövegekkel foglalkozó weboldal szerint a Google kárt okoz nekik azzal, hogy a szövegeket a keresési találatok...","id":"20191207_google_genius_dalszoveg_per_masolas_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3aa2eb-4bd2-495f-8f15-a238cbea5174","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_genius_dalszoveg_per_masolas_lopas","timestamp":"2019. december. 07. 18:03","title":"15 milliárdra perli a Google-t egy kis cég, mert elsikkasztja a dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész alkalmazottja.","shortLead":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész...","id":"20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12ecfb-0694-4aa0-a297-d04b77499602","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","timestamp":"2019. december. 07. 13:40","title":"Zaklatási vád az Új Színházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet, ahogy az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó is második lett.","shortLead":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók...","id":"20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d2fa5-88ce-4127-8a4f-df3edb1ca7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","timestamp":"2019. december. 08. 11:29","title":"Liu Shaolin duplázott 500 méteren a gyorskorcsolya világkupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok a sajtszobrászok\".","shortLead":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok...","id":"201949_asajtszobrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3407e010-bd5b-4ed2-b0a8-afcdd2a1b7f4","keywords":null,"link":"/360/201949_asajtszobrasz","timestamp":"2019. december. 08. 10:00","title":"Kisajátított egy szakmát, mert abból senki más nem tud megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]