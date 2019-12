Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1a4f386-1e60-47a4-b849-74ac17841679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csakúgy, mint Jézus Krisztus.","shortLead":"Csakúgy, mint Jézus Krisztus.","id":"20191205_por_bor_viz_jezus_krisztus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a4f386-1e60-47a4-b849-74ac17841679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e482c27-b3be-4129-af29-fa0568066c79","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_por_bor_viz_jezus_krisztus","timestamp":"2019. december. 05. 11:22","title":"Elkészült a por, ami szinte borrá változtatja a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb technológiai cégek vezetői is aláírták azt a nyílt levelet, amelyben felszólították az Egyesült Államok vezetését, tartsa be a párizsi klímaegyezményben foglaltakat. Vannak azonban fájóan hiányzó nevek a listáról.","shortLead":"A legnagyobb technológiai cégek vezetői is aláírták azt a nyílt levelet, amelyben felszólították az Egyesült Államok...","id":"20191205_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_google_apple_microsoft_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c705701b-7194-4dac-b851-4cc5f71359a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_google_apple_microsoft_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_nyilt_level","timestamp":"2019. december. 05. 18:03","title":"Egységbe szerveződött az Apple, a Google és a Microsoft is, szembefordultak Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő riválisát. ","shortLead":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő...","id":"20191204_ime_az_uj_opel_insignia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0daf46-8c3b-4a69-9fcf-821f6f59236e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_ime_az_uj_opel_insignia","timestamp":"2019. december. 04. 09:41","title":"Íme az új Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","shortLead":"Aki tudja, hogyan kell megművelni a földet, a túlélés zálogát tartja a kezében – hangoztatta Lévai Anikó.","id":"20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c5e27e-fb17-4761-b5e2-e63f9c9b299a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_orban_viktor_felesege_levai_aniko_fold_vendeglatas","timestamp":"2019. december. 06. 05:43","title":"Orbán felesége szerint kincs van a birtokában annak, akinek földje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","shortLead":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","id":"20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d9f57-495d-4c81-bd3e-1f3d5f83cc97","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","timestamp":"2019. december. 04. 21:16","title":"Akkor robbant fel egy gázpalack, amikor kiértek a tűzoltók a lángoló parasztházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők a Gyarmati Dezső Uszodában. ","shortLead":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők...","id":"20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2daf5-b58b-4c6d-8367-09b41259cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","timestamp":"2019. december. 04. 20:39","title":"Csökkentik a jegyárakat a rekorddrága budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 31-én nulla órától január 1-jén egészen éjfélig tilos működésbe hozni petárdát a városközpont gyalogos övezetében és a környező utcákban.\r

\r

","shortLead":"December 31-én nulla órától január 1-jén egészen éjfélig tilos működésbe hozni petárdát a városközpont gyalogos...","id":"20191205_Betiltottak_a_szilveszteri_petardazast_Munchenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b34269-c277-4892-bb12-f9254caf8920","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Betiltottak_a_szilveszteri_petardazast_Munchenben","timestamp":"2019. december. 05. 08:01","title":"Betiltották a szilveszteri petárdázást Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]