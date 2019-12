Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman fogalmazva is kinevették volna. Most viszont épp a Qualcomm elnöke erősítette meg, hogy prioritás számukra az 5G-s iPhone.","shortLead":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman...","id":"20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc041f1-fcce-4699-9db2-5eed9e35561c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","timestamp":"2019. december. 07. 16:03","title":"Sosem találná ki, mi lett prioritás a Qualcomm számára: az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán divattervezés, és van, ahol már meg is vásárolhatók a kizárólag növényi alapanyagokból készült kreációk.","shortLead":"Ami az étkezésben ma már teljesen elfogadott, az öltözködésben is trendi lehet. Virágkorát éli ugyanis vegán...","id":"201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ab5ef8-71fd-41e9-afa6-5a79fde29bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807a0a46-fbd0-4cd3-b934-b28524707b5f","keywords":null,"link":"/360/201949__vegan_divat__csakis_noveny__bor_kaktuszbol__viragkor","timestamp":"2019. december. 07. 12:20","title":"Vegán divat: bőrkabát kaktuszból, cipő parafából, ingek csalánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","shortLead":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","id":"20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d9108c-528e-4ed6-bf3d-9cbf06d355ea","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2019. december. 08. 08:49","title":"Drámai küzdelemben derült ki, ki jutott az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b335c3-b96b-4499-8152-625584825d79","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet tőlünk. Valószínűleg neki is és nekünk is ezek lesznek a nap legkülönlegesebb pillanatai.","shortLead":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet...","id":"20191208_Tulelotippek_szuloknek_igy_szanjunk_idot_a_minosegi_egyuttletre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b335c3-b96b-4499-8152-625584825d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17946fd-ff8b-4d61-9ace-f224482b671c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191208_Tulelotippek_szuloknek_igy_szanjunk_idot_a_minosegi_egyuttletre","timestamp":"2019. december. 08. 19:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: így szánjunk időt a minőségi együttlétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","shortLead":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","id":"20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57783415-3e2d-4f44-a898-a08395abeb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","timestamp":"2019. december. 09. 09:09","title":"„Független színházat láttatok már?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2019. december. 09. 09:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","id":"20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf64b01-dfaa-4d78-9f26-4a1b50d2d769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","timestamp":"2019. december. 09. 09:06","title":"Először kapott csillagot egy autó a hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","shortLead":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","id":"20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7e84d-a97a-4225-9c89-b557ad65170b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","timestamp":"2019. december. 07. 13:35","title":"Egyetlen nap alatt közel 3500 esetben riasztották a mentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]