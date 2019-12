Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fca726-e3a9-4cc9-a5a0-9dbdf5f9d87a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1963 novemberében végzetes fejlövés érte John Fitzgerald Kennedyt, az USA 35. elnökét. A szakemberek nemrég elkészítették a kilőtt puskagolyók részletes, digitális mását.","shortLead":"1963 novemberében végzetes fejlövés érte John Fitzgerald Kennedyt, az USA 35. elnökét. A szakemberek nemrég...","id":"20191214_john_fitzgerald_kennedy_gyilkossag_merenylet_lovedek_3d_foto_nist_ballisztikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fca726-e3a9-4cc9-a5a0-9dbdf5f9d87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e21778-d5d9-4b96-b725-a82b6f142872","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_john_fitzgerald_kennedy_gyilkossag_merenylet_lovedek_3d_foto_nist_ballisztikus","timestamp":"2019. december. 14. 12:03","title":"Most ránagyíthat a puskagolyókra, amik kioltották Kennedy elnök életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","shortLead":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","id":"20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da0538-d86e-4f3b-ab6a-6fef77bee688","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","timestamp":"2019. december. 14. 06:41","title":"8 üléssel hódít a legdrágább eladó hazai Barkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jövőre esedékes frissítés után jó pár WhatsApp-felhasználó nem fog tudni belépni az alkalmazásba, mivel a szolgáltatás többé nem támogat majd bizonyos rendszerváltozatokat.","shortLead":"Egy jövőre esedékes frissítés után jó pár WhatsApp-felhasználó nem fog tudni belépni az alkalmazásba, mivel...","id":"20191213_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beeccac-327d-4d6b-9b25-0ab660337717","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2019. december. 13. 13:03","title":"2020-tól megszűnik létezni a WhatsApp bizonyos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs, hogy az egyszerűbb lesz a két és fél éve húzódó mostaninál. Az újraválasztott Boris Johnsonnak azonban az is fejfájást okozhat, hogy Skóciában és Észak-Írországban is megerősödtek a nacionalisták, akik egyáltalán nem osztják a kormány elképzeléseit a Brexitről.","shortLead":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs...","id":"20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4461f-1460-4ae9-afe4-6cf9bf33b8af","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","timestamp":"2019. december. 13. 15:08","title":"Azt hitte, itt a vége a Brexit-cirkusznak? Most jön a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három óra alatt három sofőr húzott el a rendőrök előtt 150-nél többel.","shortLead":"Három óra alatt három sofőr húzott el a rendőrök előtt 150-nél többel.","id":"20191213_gyorshajtas_44es_fout_rendorseg_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9806d9aa-fc52-45ea-befd-8d05745f51e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_gyorshajtas_44es_fout_rendorseg_traffipax","timestamp":"2019. december. 13. 17:55","title":"161-gyel száguldó sofőrt mértek be a 44-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d4279f-9e1d-4c57-a56d-9a8a4b7c6173","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért indítottak ellene eljárást, mert kimaradt a vagyonnyilatkozatából egy fontos részlet.","shortLead":"Azért indítottak ellene eljárást, mert kimaradt a vagyonnyilatkozatából egy fontos részlet.","id":"20191213_Korrupcio_miatt_eliteltek_az_ukran_korrupcioellenes_iroda_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d4279f-9e1d-4c57-a56d-9a8a4b7c6173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3642b46-e6fe-4fee-a393-84a22fa885e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191213_Korrupcio_miatt_eliteltek_az_ukran_korrupcioellenes_iroda_igazgatojat","timestamp":"2019. december. 13. 18:20","title":"Korrupció miatt elítélték az ukrán korrupcióellenes iroda igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar cég megvette a Lisala 100 százalékos üzletrészét, ami birtokolja a lengyel ingatlanóriásnak több mint a felét.","shortLead":"A magyar cég megvette a Lisala 100 százalékos üzletrészét, ami birtokolja a lengyel ingatlanóriásnak több mint a felét.","id":"20191213_Bevasarolta_magat_a_WING_a_legnagyobb_lengyel_ingatlanfejleszto_cegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca4cb8-7ddb-428c-9be2-3aa48666d02f","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Bevasarolta_magat_a_WING_a_legnagyobb_lengyel_ingatlanfejleszto_cegbe","timestamp":"2019. december. 13. 22:00","title":"Bevásárolta magát a WING a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bf1a41-0687-4d06-b30a-b5f95aa7e35c","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Elfeledett karácsony Ukrajnában címmel ad rendhagyó koncertet vasárnap Both Miklós tíz idős, ukrán falusi énekessel, valamint kijevi és magyar zenészekkel. A műsor egy ötéves néprajzi-népzenei kutatómunka egyik eredménye, amelyben több száz, elszigeteltségben élő, de épp ezért az írásos idők előtti kultúrát őrző parasztembert kerestek fel, több ezer dalt rögzítettek, és tettek elérhetővé a neten. E kalandos gyűjtőmunkáról, és az ukrán karácsonyi hagyományokról kérdeztük a zenész-népdalgyűjtőt.","shortLead":"Elfeledett karácsony Ukrajnában címmel ad rendhagyó koncertet vasárnap Both Miklós tíz idős, ukrán falusi énekessel...","id":"20191214_Both_Miklos_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21bf1a41-0687-4d06-b30a-b5f95aa7e35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c828a79-7859-4310-9f80-6c25bab46f29","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Both_Miklos_interju","timestamp":"2019. december. 14. 20:00","title":"Egy nagyon fontos képességünk fog kihalni az utolsó paraszti kultúrákkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]